Помогает другим найти любовь: после 2000 неудачных свиданий мужчина открыл агентство знакомств

Японец четыре года пытался познакомиться с девушками, однако все его попытки были неудачными. Накопив опыт общения, мужчина открыл свое агентство знакомств, где консультирует людей, столкнувшимся с трудностями в любви.

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Мужчина по имени Есио основал агентство знакомств, чтобы помочь другим разобраться в сложностях любви. Об этом сообщает South China Morning Post

Восемь лет назад мужчина начал поиски своей пары и обратился в несколько брачных агентств. Однако на протяжении четырех лет и почти 2000 неудачных свиданий вслепую он сталкивался с многочисленными отказами. Свои трудности он объясняет тем, что он единственный ребенок в семье, живет с родителями и, имея степень магистра наук, зарабатывает немного.

44-летний житель префектуры Сидзуока сообщил, что его годовой доход составляет около 3,5 миллиона иен (23 000 долларов США). А это примерно в два раза меньше, на что рассчитывают женщины, желающие познакомиться с мужчинами, оставляя в анкетах брачных агентств свои требования к кандидатам.

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Кроме того, Есио жил с родителями, так как его работа находилась неподалеку. Поэтому многие женщины воспринимали его как "маменькиного сынка" и воздерживались от продолжения отношений.

Каждый свой опыт, особенно неудачный, мужчина считал ценным уроком, поскольку таким образом оттачивал свои навыки в общении, принятии решений и планировании свиданий.

Есио

Однако свою будущую жену он увидел в приложении для знакомств. Женщине понравилась его искренность и трудолюбие, а также что он восхищается ее независимостью и сильным чувством ответственности. После года знакомства они поженились, а позже у них родился ребенок.

Затем Есио основал Yoshio Marriage Laboratory — агентство знакомств, которое предоставляет бесплатные консультации людям, столкнувшимся с трудностями в любви и браке.

Отмечается, что в Японии многие люди остаются одинокими из-за финансовых проблем. Согласно данным Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, в Токио 32% мужчин и 23% процента женщин старше 50 лет никогда не были женаты.

Напомним, японец по имени Токо, "ставший" собакой, открыл "зоопарк" для себе подобных.

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