Допомагає іншим знайти кохання: після 2000 невдалих побачень чоловік відкрив агентство знайомств

Японець чотири роки намагався познайомитися з дівчатами, проте всі його спроби були невдалими. Накопичивши досвід спілкування, чоловік відкрив свою агенцію знайомств, де консультує людей, які зіткнулися з труднощами в коханні.

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Чоловік на ім'я Йосіо заснував агентство знайомств, щоб допомогти іншим розібратися в складнощах кохання. Про це повідомляє South China Morning Post

Вісім років тому чоловік розпочав пошуки своєї пари і звернувся до кількох шлюбних агентств. Однак протягом чотирьох років і майже 2000 невдалих побачень наосліп він стикався з численними відмовами. Свої труднощі він пояснює тим, що він єдина дитина в сім'ї, живе з батьками і, маючи ступінь магістра наук, заробляє небагато.

44-річний житель префектури Сідзуока повідомив, що його річний дохід становить близько 3,5 мільйона єн (23 000 доларів США). А це приблизно вдвічі менше, на що розраховують жінки, які бажають познайомитися з чоловіками, залишаючи в анкетах шлюбних агентств свої вимоги до кандидатів.

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Крім того, Йосіо жив із батьками, оскільки його робота знаходилася неподалік. Тому багато жінок сприймали його як "маминого синочка" і утримувалися від продовження стосунків.

Кожен свій досвід, особливо невдалий, чоловік вважав цінним уроком, оскільки в такий спосіб відточував свої навички у спілкуванні, ухваленні рішень і плануванні побачень.

Йосіо

Однак свою майбутню дружину він побачив у додатку для знайомств. Жінці сподобалася його щирість і працьовитість, а також що він захоплюється її незалежністю і сильним почуттям відповідальності. Після року знайомства вони одружилися, а пізніше у них народилася дитина.

Потім Йосіо заснував Yoshio Marriage Laboratory — агентство знайомств, яке надає безоплатні консультації людям, що зіткнулися з труднощами в коханні та шлюбі.

Зазначається, що в Японії багато людей залишаються самотніми через фінансові проблеми. Згідно з даними Національного інституту досліджень народонаселення і соціального забезпечення, в Токіо 32% чоловіків і 23% відсотка жінок старше 50 років ніколи не були одружені.

Нагадаємо, японець на ім'я Токо, який "став" собакою, відкрив "зоопарк" для собі подібних.

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