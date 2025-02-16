Услышал голоса: мужчина, живущий один, проснулся от загадочного звука (видео)

Лиам Магуайр внезапно проснулся посреди ночи из-за громкого шума и сначала решил, что на улице кто-то громко разговаривает. Озадаченный и немного сбитый с толку, он решил разобраться, откуда исходит звук.

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Житель Австралии Лиам Магуайр испытал настоящий шок, проснувшись среди ночи от громкого голоса. Как оказалось, причиной шума был его кот, который включил телевизор и с комфортом устроился перед экраном. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Магуайр проснулся в 3 часа ночи от громкого звука и сначала подумал, что на улице кто-то кричит. В полной растерянности он отправился найти источник шума. Однако вскоре он осознал, что звук доносится изнутри дома, что немного его встревожило.

В опубликованном в TikTok видео, набравшем более 4,2 миллиона просмотров за неделю, видно, как Магуайр идет по темному коридору, следуя нарастающему шуму. В гостиной он обнаружил своего черного кота, спокойно сидящего на диване рядом с пультом от телевизора и смотрящего видео с тренировками. По словам хозяина, его питомец выглядел так, словно его раздражало внезапное вторжение.

"Когда я понял, что произошло, я просто начал смеяться", — рассказал мужчина. Он также признался, что пересмотрел видео только утром и тогда понял, что кот смотрел тренировочный ролик.

Комментаторы TikTok не скрывали своего восторга.

"Кот смотрит на тебя, словно спрашивая, разве ты не должен быть в постели?", "Тсс! Его шоу началось", "Я уверен, что он случайно сел на пульт, но мысль о том, что он намеренно включает свои передачи, очень смешна", — писали они.

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