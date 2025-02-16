Почув голоси: чоловік, який живе сам, прокинувся від загадкового звуку (відео)
Ліам Магуайр раптово прокинувся посеред ночі через гучний шум і спочатку вирішив, що на вулиці хтось голосно розмовляє. Спантеличений і трохи збитий з пантелику, він вирішив розібратися, звідки виходить звук.
Житель Австралії Ліам Магуайр відчув справжній шок, прокинувшись серед ночі від гучного голосу. Як виявилося, причиною шуму був його кіт, який увімкнув телевізор і з комфортом влаштувався перед екраном. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.
Магуайр прокинувся о 3 годині ночі від гучного звуку і спочатку подумав, що на вулиці хтось кричить. У повній розгубленості він вирушив знайти джерело шуму. Однак незабаром він усвідомив, що звук доноситься зсередини будинку, що трохи його стривожило.
В опублікованому в TikTok відео, що набрало понад 4,2 мільйона переглядів за тиждень, видно, як Магвайр іде темним коридором, слідуючи за шумом. У вітальні він виявив свого чорного кота, який спокійно сидить на дивані поруч із пультом від телевізора і дивиться відео з тренуваннями. За словами господаря, його вихованець виглядав так, немов його дратувало раптове вторгнення.
"Коли я зрозумів, що сталося, я просто почав сміятися", — розповів чоловік. Він також зізнався, що переглянув відео тільки вранці й тоді зрозумів, що кіт дивився тренувальний ролик.
Коментатори TikTok не приховували свого захоплення.
"Кіт дивиться на тебе, немов запитуючи, хіба ти не повинен бути в ліжку?", "Тсс! Його шоу почалося", "Я впевнений, що він випадково сів на пульт, але думка про те, що він навмисно вмикає свої передачі, дуже смішна", — писали вони.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.
Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.