Хозяин сделал вид, что теряет сознание: вот, что сделали после этого его гуси (видео)

Мужчина без предупреждения падает на траву, имитируя потерю сознания. Птицы реагируют на это мгновенно: громко клекочут, бросаются к хозяину и начинают выдвигать головы к его лицу и осматривают ноги.

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В сети завирусилось видео о хозяине из Великобритании, который решил проверить реакцию своих гусей на тот случай, если он внезапно потеряет сознание. Эти кадры покорили миллионы пользователей TikTok и с момента публикации собрали более 2,3 миллиона просмотров.

На короткой записи можно увидеть, как мужчина идет по травянистому полю в окружении своих питомцев. Текст, наложенный поверх, объясняет суть эксперимента: "Мой муж притворился будто он без сознания, чтобы увидеть, заметят ли это гуси".

Интересный эксперимент

Без предупреждения британец падает на траву, имитируя потерю сознания. Птицы реагируют на это мгновенно: громко клекочут, бросаются к хозяину и начинают выдвигать головы к его лицу и осматривают ноги.

Реакция гусей на хозяина без сознания шокировала сеть Фото: Freepik

"Излишне говорить, что они вели себя так, будто только что наступил конец света", — шутит автор ролика. На другом кадре показано, как мужчина прижимает к себе гуся, подчеркивая тесную связь между ними.

Реакция людей

Пользователи TikTok были глубоко тронуты реакцией птиц и начали активно обсуждать увиденное в разделе комментариев. Некоторые заметили, что птицы способны на сочувствие и также испытывают тревогу.

"О, мгновенное горе";

"Они уже начали оплакивать его, бедняги!";

"Сразу же закричали и впали в истерику";

"Что значит потерять кормильца";

"Эти гуси имеют больше чувств, чем некоторые люди".

Напомним, ранее Фокус писал, как группа друзей во время отдыха в штате Орегон наткнулась на стадо коров и решила ради смеха включить для них музыку. Они не могли поверить своим глазам, когда увидели реакцию скота. Соответствующее видео завирусилось в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

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