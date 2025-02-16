Хозяин сделал вид, что теряет сознание: вот, что сделали после этого его гуси (видео)
Мужчина без предупреждения падает на траву, имитируя потерю сознания. Птицы реагируют на это мгновенно: громко клекочут, бросаются к хозяину и начинают выдвигать головы к его лицу и осматривают ноги.
В сети завирусилось видео о хозяине из Великобритании, который решил проверить реакцию своих гусей на тот случай, если он внезапно потеряет сознание. Эти кадры покорили миллионы пользователей TikTok и с момента публикации собрали более 2,3 миллиона просмотров.
На короткой записи можно увидеть, как мужчина идет по травянистому полю в окружении своих питомцев. Текст, наложенный поверх, объясняет суть эксперимента: "Мой муж притворился будто он без сознания, чтобы увидеть, заметят ли это гуси".
Интересный эксперимент
Без предупреждения британец падает на траву, имитируя потерю сознания. Птицы реагируют на это мгновенно: громко клекочут, бросаются к хозяину и начинают выдвигать головы к его лицу и осматривают ноги.
"Излишне говорить, что они вели себя так, будто только что наступил конец света", — шутит автор ролика. На другом кадре показано, как мужчина прижимает к себе гуся, подчеркивая тесную связь между ними.
Реакция людей
Пользователи TikTok были глубоко тронуты реакцией птиц и начали активно обсуждать увиденное в разделе комментариев. Некоторые заметили, что птицы способны на сочувствие и также испытывают тревогу.
- "О, мгновенное горе";
- "Они уже начали оплакивать его, бедняги!";
- "Сразу же закричали и впали в истерику";
- "Что значит потерять кормильца";
- "Эти гуси имеют больше чувств, чем некоторые люди".
Напомним, ранее Фокус писал, как группа друзей во время отдыха в штате Орегон наткнулась на стадо коров и решила ради смеха включить для них музыку. Они не могли поверить своим глазам, когда увидели реакцию скота. Соответствующее видео завирусилось в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.
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