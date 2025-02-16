Господар вдав, що втрачає свідомість: ось, що зробили після цього його гуси (відео)

Чоловік без попередження падає на траву, імітуючи втрату свідомості. Птахи реагують на це миттєво: голосно клекочуть, кидаються до хазяїна та починають висувати голови до його обличчя та оглядають ноги.

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У мережі завірусилось відео про господаря з Великої Британії, який вирішив перевірити реакцію своїх гусей на той випадок, якщо він раптово втратить свідомість. Ці кадри підкорили мільйони користувачів TikTok й з моменту публікації зібрали понад 2,3 мільйона переглядів.

На короткому записі можна побачити, як чоловік йде трав'янистим полем в оточенні своїх вихованців. Текст, накладений поверх, пояснює суть експерименту: "Мій чоловік прикинувся непритомним, щоб побачити, чи помітять це його гуси".

Цікавий експеримент

Без попередження британець падає на траву, імітуючи втрату свідомості. Птахи реагують на це миттєво: голосно клекочуть, кидаються до хазяїна та починають висувати голови до його обличчя та оглядають ноги.

Реакція гусей на непритомного господаря шокувала мережу Фото: Freepik

"Зайве казати, що вони поводилися так, ніби щойно настав кінець світу", — жартує автор ролика. На іншому кадрі показано, як чоловік притискає до себе гуску, підкреслюючи тісний зв'язок між ними.

Реакція людей

Користувачі TikTok були глибоко зворушені реакцією птахів й почали активно обговорювати побачене у розділі коментарів. Дехто зауважив, що у птахи здатні на співчуття й також відчувають тривогу.

"О, миттєве горе";

"Вони вже почали оплакувати його, бідолахи!";

"Одразу ж закричали й впали в істерику";

"Що значить втратити годувальника";

"Ці гуси мають більше почуттів, ніж деякі люди".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як група друзів під час відпочинку в штаті Орегон натрапила на стадо корів й вирішила заради сміху ввімкнути для них музику. Вони не могли повірити своїм очам, коли побачили реакцію худоби. Відповідне відео завірусилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

А от 35-річна Сінді Шу із Сан-Франциско (США) думала, що позує для фото, коли її найкраща подруга, з якою вони товаришують 30 років, заявила про вагітність. Це стало для жінки справжнім шоком, адже весілля пари відгриміло всього три дні тому.