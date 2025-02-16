Господар вдав, що втрачає свідомість: ось, що зробили після цього його гуси (відео)
Чоловік без попередження падає на траву, імітуючи втрату свідомості. Птахи реагують на це миттєво: голосно клекочуть, кидаються до хазяїна та починають висувати голови до його обличчя та оглядають ноги.
У мережі завірусилось відео про господаря з Великої Британії, який вирішив перевірити реакцію своїх гусей на той випадок, якщо він раптово втратить свідомість. Ці кадри підкорили мільйони користувачів TikTok й з моменту публікації зібрали понад 2,3 мільйона переглядів.
На короткому записі можна побачити, як чоловік йде трав'янистим полем в оточенні своїх вихованців. Текст, накладений поверх, пояснює суть експерименту: "Мій чоловік прикинувся непритомним, щоб побачити, чи помітять це його гуси".
Цікавий експеримент
Без попередження британець падає на траву, імітуючи втрату свідомості. Птахи реагують на це миттєво: голосно клекочуть, кидаються до хазяїна та починають висувати голови до його обличчя та оглядають ноги.
"Зайве казати, що вони поводилися так, ніби щойно настав кінець світу", — жартує автор ролика. На іншому кадрі показано, як чоловік притискає до себе гуску, підкреслюючи тісний зв'язок між ними.
Реакція людей
Користувачі TikTok були глибоко зворушені реакцією птахів й почали активно обговорювати побачене у розділі коментарів. Дехто зауважив, що у птахи здатні на співчуття й також відчувають тривогу.
- "О, миттєве горе";
- "Вони вже почали оплакувати його, бідолахи!";
- "Одразу ж закричали й впали в істерику";
- "Що значить втратити годувальника";
- "Ці гуси мають більше почуттів, ніж деякі люди".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як група друзів під час відпочинку в штаті Орегон натрапила на стадо корів й вирішила заради сміху ввімкнути для них музику. Вони не могли повірити своїм очам, коли побачили реакцію худоби. Відповідне відео завірусилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.
А от 35-річна Сінді Шу із Сан-Франциско (США) думала, що позує для фото, коли її найкраща подруга, з якою вони товаришують 30 років, заявила про вагітність. Це стало для жінки справжнім шоком, адже весілля пари відгриміло всього три дні тому.