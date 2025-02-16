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Господар вдав, що втрачає свідомість: ось, що зробили після цього його гуси (відео)

Господар показав, як гуси реагують на те, як він раптово втрачає свідомість, цікавий експеримент, прикол, курйози
Фото: Freepik | Чоловік імітував непритомність й показав реакцію гусей

Чоловік без попередження падає на траву, імітуючи втрату свідомості. Птахи реагують на це миттєво: голосно клекочуть, кидаються до хазяїна та починають висувати голови до його обличчя та оглядають ноги.

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У мережі завірусилось відео про господаря з Великої Британії, який вирішив перевірити реакцію своїх гусей на той випадок, якщо він раптово втратить свідомість. Ці кадри підкорили мільйони користувачів TikTok й з моменту публікації зібрали понад 2,3 мільйона переглядів.

На короткому записі можна побачити, як чоловік йде трав'янистим полем в оточенні своїх вихованців. Текст, накладений поверх, пояснює суть експерименту: "Мій чоловік прикинувся непритомним, щоб побачити, чи помітять це його гуси".

Цікавий експеримент

Без попередження британець падає на траву, імітуючи втрату свідомості. Птахи реагують на це миттєво: голосно клекочуть, кидаються до хазяїна та починають висувати голови до його обличчя та оглядають ноги.

Господар показав, як гуси реагують на те, як він раптово втрачає свідомість, цікавий експеримент, прикол, курйози Fullscreen
Реакція гусей на непритомного господаря шокувала мережу
Фото: Freepik

"Зайве казати, що вони поводилися так, ніби щойно настав кінець світу", — жартує автор ролика. На іншому кадрі показано, як чоловік притискає до себе гуску, підкреслюючи тісний зв'язок між ними.

Реакція людей

Користувачі TikTok були глибоко зворушені реакцією птахів й почали активно обговорювати побачене у розділі коментарів. Дехто зауважив, що у птахи здатні на співчуття й також відчувають тривогу.

  • "О, миттєве горе";
  • "Вони вже почали оплакувати його, бідолахи!";
  • "Одразу ж закричали й впали в істерику";
  • "Що значить втратити годувальника";
  • "Ці гуси мають більше почуттів, ніж деякі люди".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як група друзів під час відпочинку в штаті Орегон натрапила на стадо корів й вирішила заради сміху ввімкнути для них музику. Вони не могли повірити своїм очам, коли побачили реакцію худоби. Відповідне відео завірусилось у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

А от 35-річна Сінді Шу із Сан-Франциско (США) думала, що позує для фото, коли її найкраща подруга, з якою вони товаришують 30 років, заявила про вагітність. Це стало для жінки справжнім шоком, адже весілля пари відгриміло всього три дні тому.