Роскошь, ставшая руинами: в особняк вложили миллионы, но в нем никто не живет (фото)

Дворец Гамильтон когда-то претендовал на звание одного из самых дорогостоящих частных особняков. Однако, спустя почти 40 лет с момента начала его возведения, здание так и не было завершено.

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В самом сердце Восточного Сассекса, недалеко от Укфилда (Великобритания), скрывается настоящий архитектурный гигант — Дворец Гамильтон, который по своим размерам превосходит даже Букингемский дворец. Однако вместо величия и роскоши этот особняк уже более 40 лет остается в забвении, привлекая внимание не историческим наследием, а запустением и антисоциальным поведением в его окрестностях. Об этом пишет The Mirror.

Строительство дворца стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов начиналось с амбициозных планов его владельца, магната недвижимости Николаса ван Хоогстратена. В особняке должны были разместиться его богатые художественные коллекции, а также личный мавзолей у небольшого озера. Однако в 1985 году работы были прекращены, и с тех пор здание превратилось в печальное напоминание о несбывшихся мечтах.

Несмотря на огромные средства, вложенные в имение, его так и не довели до ума Фото: The Mirror

Несмотря на то что дом окружен густым лесом, подойти к нему нелегко: периметр окружен предупреждающими знаками, а сам особняк приобрел в народе название "Дом призрак Сассекса". На сегодняшний день он остается пустующей оболочкой, и нет никаких признаков того, что когда-либо снова станет жилым.

История владельца Дворца Гамильтон столь же противоречива, как и судьба его собственности. В 2002 году Хоогстратен был осужден за непредумышленное убийство бывшего делового конкурента Мохаммеда Раджи, однако позднее его приговор отменили, и он был освобожден. Тем не менее он был вынужден выплатить семье Раджи компенсацию в размере 6 миллионов фунтов стерлингов. Ранее, в 1968 году, он уже попадал в тюрьму за организацию нападения на дом раввина, чей сын задолжал ему деньги, а в последующие десятилетия неоднократно привлекался к суду за угрозы и неуважение к закону.

Заброшенный особняк остается практически пустым Фото: NO BYLINE

Несмотря на огромные средства, вложенные в имение, его так и не довели до ума. Видеозаписи, сделанные с дрона в 2022 году, показывают разрушенные стены, заросшие листвой строительные леса и разбросанные по территории контейнеры и оборудование. Г-н ван Хоогстратен неоднократно заявлял, что завершение строительства не является его приоритетом, что оставляет Дворец Гамильтон заброшенным памятником нереализованных амбиций.

Издание отмечает, что жители окрестностей обеспокоены происходящим вокруг поместья, утверждая, что оно стало рассадником антисоциального поведения. Власти пока не предпринимают мер по восстановлению или сносу здания.

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