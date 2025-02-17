Розкіш, що стала руїнами: в особняк вклали мільйони, але в ньому ніхто не живе (фото)

Палац Гамільтон колись претендував на звання одного з найдорожчих приватних особняків. Однак, через майже 40 років з моменту початку його зведення, будівля так і не була завершена.

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У самому серці Східного Сассекса, неподалік від Укфілда (Велика Британія), ховається справжній архітектурний гігант — Палац Гамільтон, який за своїми розмірами перевершує навіть Букінгемський палац. Однак замість величі та розкоші цей особняк уже понад 40 років залишається в забутті, привертаючи увагу не історичною спадщиною, а запустінням та антисоціальною поведінкою в його околицях. Про це пише The Mirror.

Будівництво палацу вартістю 40 мільйонів фунтів стерлінгів починалося з амбітних планів його власника, магната нерухомості Ніколаса ван Хоогстратена. В особняку мали розміститися його багаті художні колекції, а також особистий мавзолей біля невеликого озера. Однак 1985 року роботи було припинено, і відтоді будівля перетворилася на сумне нагадування про нездійснені мрії.

Незважаючи на величезні кошти, вкладені в маєток, його так і не довели до ладу Фото: The Mirror

Попри те що будинок оточений густим лісом, підійти до нього нелегко: периметр оточений попереджувальними знаками, а сам особняк набув у народі назви "Будинок привид Сассекса". На сьогодні він залишається порожньою оболонкою, і немає жодних ознак того, що коли-небудь знову стане житловим.

Історія власника Палацу Гамільтон настільки ж суперечлива, як і доля його власності. У 2002 році Хоогстратена було засуджено за ненавмисне вбивство колишнього ділового конкурента Мохаммеда Раджі, проте пізніше його вирок скасували, і його звільнили. Проте він був змушений виплатити родині Раджі компенсацію в розмірі 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше, 1968 року, він уже потрапляв до в'язниці за організацію нападу на будинок рабина, чий син заборгував йому гроші, а в наступні десятиліття його неодноразово притягували до суду за погрози й неповагу до закону.

Покинутий особняк залишається практично порожнім Фото: NO BYLINE

Попри величезні кошти, вкладені в маєток, його так і не довели до ладу. Відеозаписи, зроблені з дрона 2022 року, показують зруйновані стіни, зарослі листям будівельні риштування і розкидані територією контейнери та обладнання. Пан ван Хоогстратен неодноразово заявляв, що завершення будівництва не є його пріоритетом, що залишає Палац Гамільтон занедбаним пам'ятником нереалізованих амбіцій.

Видання зазначає, що жителі околиць стурбовані тим, що відбувається навколо маєтку, стверджуючи, що він став розсадником антисоціальної поведінки. Влада поки не вживає заходів щодо відновлення або знесення будівлі.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри і перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

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