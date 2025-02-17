Стюардесса стала акушеркой: женщина родила в самолете на высоте 11 километров (фото)

Временный родильный зал бортпроводники обустраивали в задней части салона, о чем немедленно сообщили пилотам. Командир Airbus A330 принял решение как можно быстрее вернуться в аэропорт.

Related video

Рейс авиакомпании Brussels Airlines, следовавший из Дакара (Сенегал) в Брюссель — столицу Бельгии, находился в воздухе всего 30 минут после взлета, когда в 23:51 к экипажу обратилась пассажирка с жалобами на сильные боли в животе. Как выяснилось, женщина была беременной. Об этом пишет издание Bild.

Дженнифер Джои, одна из стюардесс, быстро поняла, что это не спазмы желудка, а роды, ведь пассажирка Ндейе находилась на 32-й неделе беременности.

Роды на высоте 11 км

Бортпроводница спросила с помощью бортовых громкоговорителей, есть ли в салоне медицинский персонал. На призыв сразу откликнулся врач, а также медсестра Лора, которая недавно закончила обучение. Вместе дуэт помогал малышу родиться — на высоте одиннадцати километров.

Временный родильный зал бортпроводники обустраивали в задней части салона, о чем немедленно сообщили пилотам. Командир Airbus A330 принял решение как можно быстрее вернуться в Дакар и начал разворачиваться над воздушным пространством Мавритании. Впрочем, у ребенка были другие планы.

Стюардесса с новорожденным ребенком Фото: LinkedIn/Brussels Airlines

Врач на борту подтвердил, что девочка родилась здоровой. После этого экипаж и пассажиры почувствовали огромное облегчение. Ндейе, которая дала своей дочери имя Фанта, также чувствует себя хорошо.

Реакция экипажа

Бортпроводница Дженнифер в восторге: "Как член экипажа я готова ко всему — даже к родам. Мы сохраняли спокойствие и работали как одна команда. Это было волшебно. Если бы не стала членом экипажа, то, наверное, подалась бы в акушерки".

Люди поинтересовались, получи ли ребенок право на бесплатные перелеты на всю жизнь. Это считается обычной практикой после такого редкого случая, однако решение принимает авиакомпания. Brussels Airlines ограничились простым поздравлением.

"Мы надеемся, что однажды снова увидим вас на борту", — говорится в официальном заявлении.

Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.