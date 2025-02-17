Стюардеса стала акушеркою: жінка народила в літаку на висоті 11 кілометрів (фото)

Тимчасовий пологовий зал бортпровідники облаштовували в задній частині салону, про що негайно повідомили пілотам. Командир Airbus A330 ухвалив рішення якнайшвидше повернутися в аеропорт.

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Рейс авіакомпанії Brussels Airlines, що прямував з Дакара (Сенегал) до Брюсселя — столиці Бельгії, перебував у повітрі лише 30 хвилин після зльоту, коли о 23:51 до екіпажу звернулася пасажирка зі скаргами на сильні болі в животі. Як з’ясувалось, жінка була вагітною. Про це пише видання Bild.

Дженніфер Джої, одна зі стюардес, швидко зрозуміла, що це не спазми шлунку, а пологи, адже пасажирка Ндейє перебувала на 32-му тижні вагітності.

Пологи на висоті 11 км

Бортпровідниця запитала за допомогою бортових гучномовців, чи є в салоні медичний персонал. На заклик відразу відгукнувся лікар, а також медсестра Лора, яка нещодавно закінчила навчання. Разом дует допомагав малюкові народитися — на висоті одинадцяти кілометрів.

Тимчасовий пологовий зал бортпровідники облаштовували в задній частині салону, про що негайно повідомили пілотам. Командир Airbus A330 ухвалив рішення якнайшвидше повернутися в Дакар й почав розвертатися над повітряним простором Мавританії. Втім, у дитини були інші плани.

Стюардеса з новонародженою дитиною Фото: LinkedIn/Brussels Airlines

Лікар на борту підтвердив, що дівчинка народилася здоровою. Після цього екіпаж та пасажири відчули величезне полегшення. Ндейє, яка дала своїй донечці ім'я Фанта, також почувається добре.

Реакція екіпажу

Бортпровідниця Дженніфер у захваті: "Як член екіпажу я готова до всього — навіть до пологів. Ми зберігали спокій та працювали як одна команда. Це було чарівно. Якби не стала членом екіпажу, то, напевно, подалася б в акушерки".

Люди поцікавились, чи отримає дитина право на безплатні перельоти на все життя. Це вважається звичайною практикою після такого рідкісного випадку, однак рішення приймає авіакомпанія. Brussels Airlines обмежились простим привітанням.

"Ми сподіваємося, що одного дня знову побачимо вас на борту", — йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.