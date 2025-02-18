Женщина получила сюрприз в день всех влюбленных, а потом узнала горькую правду

На опубликованных кадрах можно увидеть, как героиня этой истории заходит в спальню и видит лепестки роз, разбросанные на полу и белоснежной постели. Женщина надеялась на сюрприз, но произошло иначе.

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Женщина из Великобритании надеялась, что получит романтический сюрприз на День Святого Валентина, когда зашла в спальню и увидела кровать, полностью покрытую лепестками роз. В какой-то момент она заметила маленькую деталь, которая все испортила. Курьезным видео британка поделилась на странице в TikTok, собрав большое количество лайков и комментариев.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как героиня заходит в спальню и видит лепестки роз, разбросанные на полу и белоснежной постели. Женщина надеялась на сюрприз, но произошло не так, как она предполагала. В какой-то момент она заметила ботинок, лежавший на подушке.

"Я думала, что это романтика, а оказывается, что собака все испортила", — говорится в описании к видео, на котором показана комната, покрытая маленькими кусочками роз и стеблей, пес отгрыз их и разбросал вокруг.

Позиция зрителей

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях и собрало более 1 миллиона просмотров и десятки тысяч лайков. Реакция пользователей сети в комментариях не заставила себя ждать.

"Собака понял, что ему пришлось взять дело в свои лапы", — пошутила одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "У меня такое было. Худшее предложение руки и сердца";

"Как романтично с его стороны сделать это для тебя", — иронизирует следующий зритель;

Еще один заметил: "Мама, это все для тебя, ты же не можешь на него сердиться".

Напомним, женщина, которую зовут Амелия, наткнулась на непостижимую находку под досками пола в своем 250-летнем доме. Она появилась в социальных сетях, чтобы похвастаться сокровищами, которые ей удалось там откопать.

А вот супруги Рут и Тод из Калифорнии (США) недавно приобрели старый дом 1860 года и не могли поверить своим глазам, когда впервые залезли на чердак.