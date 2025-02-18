Жінка отримала сюрприз у день всіх закоханих, а потім взнала гірку правду (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити, як героїня цієї історії заходить до спальні й бачить пелюстки троянд, розкидані на підлозі та білосніжній постелі. Жінка сподівалась на сюрприз, але сталося не так, як гадалось.

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Жінка з Великої Британії сподівалась, що отримає романтичний сюрприз на День Святого Валентина, коли зайшла до спальні й побачила ліжко, повністю вкрите пелюстками троянд. Втім, в якийсь момент вона помітила маленьку деталь, яка все зіпсувала. Курйозним відео британка поділилась на сторінці у TikTok, зібравши велику кількість вподобайок та коментарів.

На опублікованих кадрах можна побачити, як героїня заходить до спальні й бачить пелюстки троянд, розкидані на підлозі та білосніжній постелі. Жінка сподівалась на сюрприз, але сталося не так, як гадалось. У якусь мить вона помітила черевик, що лежав на подушці.

"Я думала, що це романтика, а виявляється, що нашкодив собака", — йдеться в описі до відео, на якому показана кімната, вкрита маленькими шматочками троянд та стебел, які пес відгриз й розкидав довкола.

Позиція глядачів

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і зібрало понад 1 мільйон переглядів та десятки тисяч вподобайок. Реакція користувачів мережі у коментарях не забарилась.

"Собака зрозумів, що йому довелося взяти справу в свої лапи", — пожартувала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "У мене таке було. Найгірша пропозиція руки та серця";

"Як романтично з його боку зробити це для тебе", — іронізує наступний глядач;

Ще один зауважив: "Мамо, це все для тебе, ти ж не можеш на нього сердитися".

Нагадаємо, жінка, яку звуть Амелія, натрапила на незбагненну знахідку під дошками підлоги у своєму 250-річному будинку. Вона з’явилась у соціальних мережах, щоб похвалитися скарбами, які їй вдалось там відкопати.

А от подружжя Рут та Тод з Каліфорнії (США) нещодавно придбали старий будинок 1860 року й не могли повірити своїм очам, коли вперше залізли на горище.