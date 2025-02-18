"Случится что-то плохое": выброшенная на берег редкая рыба напугала людей (фото)

Рыбу, обитающую на глубине не менее километра, настолько редко можно увидеть на берегу, что местные жители наделили это явление тревожным смыслом. Они считают, что это повлечет за собой сильные землетрясения.

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На пляже Плайя-Кемада, расположенном на Канарских островах, отдыхающие обнаружили редкую рыбу-весло (Сельдяной король), что вызвало бурные обсуждения в сети. Об этом пишет The Mirror.

Глубоководная рыба-весло или Сельдяной король получил прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после катастрофы.

Один из пользователей соцсетей выразил обеспокоенность, написав: "Случится что-то плохое", а другие предположили, что появление рыбы на поверхности может означать приближение землетрясения.

Отдыхающие обнаружили редкую рыбу-весло Фото: Instagram

Эти морские обитатели, обычно живущие в океанских глубинах, крайне редко оказываются на берегу. Однако перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году, вызвавшим катастрофу на атомной станции Фукусима, было зафиксировано появление более 20 особей рыбы-весло на пляжах страны. Этот факт укрепил миф о ее способности предсказывать природные катаклизмы.

Несмотря на суеверия, ученые и исследовательская организация ORCA подчеркивают, что научных доказательств связи появления рыбы-весло с землетрясениями нет.

"Хотя легенда увлекательна, использование этих существ в качестве системы предупреждения о землетрясениях не имеет научного обоснования", — отметили специалисты.

Рыба-весло обитает на глубоководье и очень редко появляется у берегов Фото: Jam Press

Из-за своих размеров и формы эти рыбы напоминают "морских змеев" и в мифологии считаются предвестниками землетрясений и несчастий. Это одна из самых длинных рыб в океане. У веслоноса бесчешуйчатое тело, а слизистая кожа покрыта защитным слоем, известным как гуанин. Благодаря своей способности адаптироваться к различным температурам, рыбы встречаются в большинстве океанов мира, за исключением полюсов.

Сельдяной король может вырастать до 8 метров в длину, хотя по неподтвержденным данным, некоторые из них достигают 15 метров. Это самая длинная костная рыба на планете. Их тело не имеет чешуи, а кожа покрыта слизисто-серебристым защитным слоем, называемым гуанином.

Спинной плавник начинается между глазами и доходит до хвоста. Они обитают на глубине до 1 000 метров, и увидеть их удается нечасто. Иногда их выбрасывает на пляжи после шторма или серьезной травмы.

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