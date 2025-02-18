"Трапиться щось погане": викинута на берег рідкісна риба налякала людей (фото)

Рибу, що мешкає на глибині щонайменше кілометр, настільки рідко можна побачити на березі, що місцеві жителі наділили це явище тривожним змістом. Вони вважають, що це спричинить сильні землетруси.

Related video

На пляжі Плайя-Кемада, розташованому на Канарських островах, відпочивальники виявили рідкісну рибу-весло (Оселедцевий король), що викликало бурхливі обговорення в мережі. Про це пише The Mirror.

Глибоководна риба-весло або Оселедцевий король дістав прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він піднімається з великої глибини перед або після катастрофи.

Один із користувачів соцмереж висловив занепокоєння, написавши: "Трапиться щось погане", а інші припустили, що поява риби на поверхні може означати наближення землетрусу.

Відпочивальники виявили рідкісну рибу-весло Фото: Instagram

Ці морські мешканці, які зазвичай живуть в океанських глибинах, вкрай рідко опиняються на березі. Однак перед руйнівним землетрусом у Японії 2011 року, що спричинив катастрофу на атомній станції Фукусіма, було зафіксовано появу понад 20 особин риби-весло на пляжах країни. Цей факт зміцнив міф про її здатність передбачати природні катаклізми.

Попри забобони, вчені та дослідницька організація ORCA наголошують, що наукових доказів зв'язку появи риби-весла із землетрусами немає.

"Хоча легенда захоплива, використання цих істот як системи попередження про землетруси не має наукового обґрунтування", — зазначили фахівці.

Риба-весло мешкає на глибоководді й дуже рідко з'являється біля берегів Фото: Jam Press

Через свої розміри і форму ці риби нагадують "морських зміїв" і в міфології вважаються провісниками землетрусів і нещасть. Це одна з найдовших риб в океані. У веслоноса безлускате тіло, а слизова шкіра вкрита захисним шаром, відомим як гуанін. Завдяки своїй здатності адаптуватися до різних температур, риби зустрічаються в більшості океанів світу, за винятком полюсів.

Оселедцевий король може виростати до 8 метрів завдовжки, хоча за непідтвердженими даними, деякі з них досягають 15 метрів. Це найдовша кісткова риба на планеті. Їхнє тіло не має луски, а шкіра вкрита слизово-сріблястим захисним шаром, що називається гуаніном.

Спинний плавник починається між очима і доходить до хвоста. Вони мешкають на глибині до 1 000 метрів, і побачити їх вдається нечасто. Іноді їх викидає на пляжі після шторму або серйозної травми.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоопарку "створили" зебр з віслюків, намагаючись залучити людей. Співробітники зоопарку запевняють, що пофарбували тварин у спробі залучити більше відвідувачів. Однак зоозахисники висловили тривогу і наполягають на посиленні нормативного контролю.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.