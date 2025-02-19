Возможно, среди них есть и ваша собака: топ самых умных пород (фото)

Эти породы внимательны, обладают высоким уровнем интеллекта, моментально обучаются и легко выполняют повседневные задачи.

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Интеллект каждой собаки разный, пишет Daily Paws со ссылкой на доктора ветеринарной медицины из ветеринарной клиники Riordan Pet Hospital в Де-Мойне (штат Айова, США) Денниса Риордана. Умные собаки помогают охотиться, спасать людей и становиться прекрасными компаньонами в приключениях. Они прекрасно усваивают команды и трюки, требуя меньше времени на обучение.

Топ самых умных пород собак

Бордер-колли еще называют идеальными пастухами. Они умны, быстро обучаются и легко могут выполнять повседневные задачи. Также эта порода отличается ловкостью, атлетичностью и внимательностью.

Бордер-коллы Фото: Claudia Fugazza

Пудели — не только искусные охотники, но и обладают высоким уровнем интеллекта. Это животное также может похвастаться сильным, стройным телом.

Пудель Фото: Pixabay

Одной из самых популярных пород является немецкая овчарка — сочетание размера, атлетизма и интеллекта. Представители этой породы быстро обучаются и удивляют своим умом.

Немецкая овчарка Фото: Pexels

Золотистых ретриверов любят за приветливую и радостную натуру. Это одна из самых дружелюбных и умных пород, поэтому часто их используют в терапевтических целях, для поисково-спасательных работ и для охоты.

Золотистый ретривер

Доберман-пинчер не только быстрая, ловкая и сильная порода, но еще и умная. Интеллект позволяет им быстро все усваивать.

Доберман Фото: freepik

Ротвейлера часто используют для охраны. Его интеллект недооценен, одна эти верные собаки очень умны и способны обучаться всю жизнь.

Ротвейлер Фото: Getty

Английские спрингер-спаниели — одни из самых трудолюбивых охотников. Их специально вывели для работы с людьми в полевых условиях, поэтому они особенно быстро обучаются, понимая даже невербальные команды.

Английский спрингер-спаниель

Ранее эксперты называли топ пород собак, с которыми можно чувствовать себя в безопасности. Эти породы собак известны своими инстинктами защитника и будут охранять своего хозяина и его жилище.

Также специалисты рассказывали о самых быстрых породах собак. Эти породы развивают невероятную скорость, они энергичны и требуют много физических нагрузок.