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Можливо, серед них є і ваша собака: топ найрозумніших порід (фото)

Собака, породи собак, характер
Фахівці розповіли про найрозумніші породи собак (ілюстративне фото)

Ці породи уважні, мають високий рівень інтелекту, моментально навчаються та легко виконують повсякденні завдання.

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Інтелект кожної собаки різний, пише Daily Paws з посиланням на доктора ветеринарної медицини із ветеринарної клініки Riordan Pet Hospital у Де-Мойні (штат Айова, США) Денніса Ріордана. Розумні собаки допомагають полювати, рятувати людей та ставати чудовими компаньйонами у пригодах. Вони чудово засвоюють команди та трюки, потребуючи менше часу на навчання.

Топ найрозумніших порід собак

Бордер-коллі ще називають ідеальними пастухами. Вони розумні, швидко навчаються та легко можуть виконувати повсякденні завдання. Також ця порода вирізняється спритністю, атлетичністю та уважністю.

Бордер-коллы Fullscreen
Бордер-коллы
Фото: бордер-колли

Пуделі — не тільки вправні мисливці, але й мають високий рівень інтелекту. Ця тварина також може похвалитися сильним, струнким тілом.

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Пудель
Фото: Pixabay

Однією з найпопулярніших порід є німецька вівчарка — поєднання розміру, атлетизму та інтелекту. Представники цієї породи швидко навчаються та дивують своїм розумом.

Німецька вівчарка Fullscreen
Німецька вівчарка
Фото: Pexels

Золотистих ретриверів люблять привітну та радісну натуру. Це одна з найприязніших та найрозумніших порід, тому часто їх використовують в терапевтичних цілях, для пошуково-рятувальних робіт та для полювання.

Золотистий ретривер Fullscreen
Золотистий ретривер

Доберман-пінчер не тільки швидка, спритна та сильна порода, а ще й розумна. Інтелект дозволяє їм швидко все засвоювати.

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Доберман
Фото: freepik

Ротвейлера часто використовують для охорони. Її інтелект недооцінений, одна ці вірні собаки дуже розумні й здатні навчатись все життя.

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Ротвейлер
Фото: Getty

Англійські спрингер-спанієлі — одні з найпрацьовитіших мисливців. Їх спеціально вивели для роботи з людьми в польових умовах, тому вони особливо швидко навчаються, розуміючи навіть невербальні команди.

Англійський спрингер-спаніель Fullscreen
Англійський спрингер-спаніель

Раніше експерти називали топ порід собак, з якими можна почуватись в безпеці. Ці породи собак відомі своїми інстинктами захисника й охоронятимуть свого господаря і його помешкання.

Також фахівці розповідали про найшвидші породи собак. Ці породи розвивають неймовірну швидкість, вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.