Мама случайно услышала, как незнакомка разговаривает с ее ребенком через подаренную камеру

Женщина призналась, это было не впервые, когда незнакомка разговаривала с ее сыном. Судя по всему, она имела доступ к устройству по меньшей мере в течение четырех дней.

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Мама рассказала о том, как незнакомка получила доступ к радионяне и использовала устройство для разговора с ее новорожденным сыном. Деталями истории она поделилась на одном из тематических форумов в социальной платформе Reddit.

Женщина, которая решила не разглашать своего имени, утверждает, что ей недавно подарили камеру YiHome. Это устройство фиксирует любые движения и позволяет родителям слышать и разговаривать с малышом, но не поддерживает Bluetooth. Пользователям нужно подключаться к Wi-Fi и скачивать соответствующее приложение для телефона.

Инцидент с камерой

Несколько дней назад мама уложила сына спать и вышла в уборную. Далее произошло то, о чем она никогда и подумать не могла: "Ребенок заплакал, поэтому я открыла приложение и включила звук, чтобы наблюдать за ним. Подключившись, услышала какой-то женский голос".

Мама рассказала о том, как незнакомка получила доступ к радионяне Фото: Pixels

Автор истории спросила у своего мужа, возможно, кто-то разговаривает или шумит в детской комнате, но тот возразил.

"Вернулась наверх и услышала, как та же женщина разговаривает с моим сыном с помощью камеры. Она сказала: "Привет, сынок! Все в порядке!". Я немедленно выдернула устройство и с тех пор не пользовалась им", — вспоминает мать тот странный случай.

Это уже не первый раз

Как выяснилось, это было не впервые, когда незнакомка разговаривала с ее сыном. Судя по всему, она имела доступ к устройству по меньшей мере четыре дня.

"Надо покупать камеру с Bluetooth, а не Wi-Fi, потому что они очень уязвимы, и любой может получить доступ. Та женщина, скорее всего, подключилась, используя приложение, которое нужно использовать с камерой", — предостерегла автор поста в Reddit.

Читатели назвали этот случай жутким, страшным и "просто отвратительным". Они теряются в догадках, для чего это нужно незнакомцам.

Напомним, ранее камера наблюдения за домашними животными, установленная в доме, зафиксировала, как заботливый хозяин сидит на диване за журнальным столиком вместе со своими питомцами и наслаждается различными блюдами.

А вот Саманта Роуз оставила еду и воду для бродячего кота, которого увидела возле своего дома, а потом проверила камеру наблюдения и узнала неожиданное продолжение этой истории.