Мама випадково почула, як незнайомка розмовляє з її дитиною через подаровану камеру
Жінка зізналась, це було не вперше, коли незнайомка розмовляла з її сином. Судячи з усього, вона мала доступ до пристрою щонайменше протягом чотирьох днів.
Мама розказала про те, як незнайомка отримала доступ до радіоняні й використовувала пристрій для розмови з її новонародженим сином. Деталями історії вона поділилась на одному з тематичних форумів у соціальній платформі Reddit.
Жінка, яка вирішила не розголошувати свого імені, стверджує, що їй нещодавно подарували камеру YiHome. Цей пристрій фіксує будь-які рухи й дозволяє батькам чути та розмовляти з малюком, утім не підтримує Bluetooth. Користувачам потрібно підключатися до Wi-Fi та завантажувати відповідний застосунок для телефона.
Інцидент з камерою
Кілька днів тому мама поклала сина спати й вийшла до вбиральні. Далі сталося те, про що вона ніколи й подумати не могла: "Дитина заплакала, тож я відкрила застосунок і ввімкнула звук, щоб наглядати за ним. Підключившись, почула якийсь жіночий голос".
Авторка історії запитала у свого чоловіка, можливо, хтось розмовляє чи шумить у дитячій кімнаті, але той заперечив.
"Повернулася нагору й почула, як та сама жінка розмовляє з моїм сином за допомогою камери. Вона сказала: "Привіт, синку! Все гаразд!". Я негайно висмикнула пристрій і відтоді не користувалась ним", — згадує матір той дивний випадок.
Уже не вперше
Як з’ясувалось, це було не вперше, коли незнайомка розмовляла з її сином. Судячи з усього, вона мала доступ до пристрою щонайменше чотири дні.
"Треба купувати камеру з Bluetooth, а не Wi-Fi, бо вони дуже вразливі, і будь-хто може отримати доступ. Та жінка, найімовірніше, під'єдналась, використовуючи застосунок, який потрібно використовувати з камерою", — застерегла авторка допису в Reddit.
Читачі назвали цей випадок моторошним, страшним і "просто огидним". Вони губляться в здогадках, для чого це потрібно незнайомцям.
Нагадаємо, раніше камера спостереження за домашніми тваринами, встановлена у будинку, зафіксувала, як турботливий хазяїн сидить на дивані за журнальним столиком разом зі своїми вихованцями та смакує різними стравами.
А от Саманта Роуз залишила їжу та воду для бродячого кота, якого побачила біля свого будинку, а потім перевірила камеру спостереження й дізналась несподіване продовження цієї історії.