Мама випадково почула, як незнайомка розмовляє з її дитиною через подаровану камеру

Жінка зізналась, це було не вперше, коли незнайомка розмовляла з її сином. Судячи з усього, вона мала доступ до пристрою щонайменше протягом чотирьох днів.

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Мама розказала про те, як незнайомка отримала доступ до радіоняні й використовувала пристрій для розмови з її новонародженим сином. Деталями історії вона поділилась на одному з тематичних форумів у соціальній платформі Reddit.

Жінка, яка вирішила не розголошувати свого імені, стверджує, що їй нещодавно подарували камеру YiHome. Цей пристрій фіксує будь-які рухи й дозволяє батькам чути та розмовляти з малюком, утім не підтримує Bluetooth. Користувачам потрібно підключатися до Wi-Fi та завантажувати відповідний застосунок для телефона.

Інцидент з камерою

Кілька днів тому мама поклала сина спати й вийшла до вбиральні. Далі сталося те, про що вона ніколи й подумати не могла: "Дитина заплакала, тож я відкрила застосунок і ввімкнула звук, щоб наглядати за ним. Підключившись, почула якийсь жіночий голос".

Мама розказала про те, як незнайомка отримала доступ до радіоняні Фото: Pixels

Авторка історії запитала у свого чоловіка, можливо, хтось розмовляє чи шумить у дитячій кімнаті, але той заперечив.

"Повернулася нагору й почула, як та сама жінка розмовляє з моїм сином за допомогою камери. Вона сказала: "Привіт, синку! Все гаразд!". Я негайно висмикнула пристрій і відтоді не користувалась ним", — згадує матір той дивний випадок.

Уже не вперше

Як з’ясувалось, це було не вперше, коли незнайомка розмовляла з її сином. Судячи з усього, вона мала доступ до пристрою щонайменше чотири дні.

"Треба купувати камеру з Bluetooth, а не Wi-Fi, бо вони дуже вразливі, і будь-хто може отримати доступ. Та жінка, найімовірніше, під'єдналась, використовуючи застосунок, який потрібно використовувати з камерою", — застерегла авторка допису в Reddit.

Читачі назвали цей випадок моторошним, страшним і "просто огидним". Вони губляться в здогадках, для чого це потрібно незнайомцям.

Нагадаємо, раніше камера спостереження за домашніми тваринами, встановлена у будинку, зафіксувала, як турботливий хазяїн сидить на дивані за журнальним столиком разом зі своїми вихованцями та смакує різними стравами.

А от Саманта Роуз залишила їжу та воду для бродячого кота, якого побачила біля свого будинку, а потім перевірила камеру спостереження й дізналась несподіване продовження цієї історії.