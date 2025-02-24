Женщина принимала противозачаточные, а теперь не может справиться со странным "симптомом"

Ханна не ожидала, что ее рассказ станет вирусным в социальных сетях. Пользователи сети в комментариях пишут, что переживали подобный опыт.

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21-летняя Ханна начала принимать противозачаточные средства и заметила очень странный "побочный эффект" — это не тошнота или вздутие живота. Откровенным рассказом женщина поделилась на своей странице в TikTok. Всего за два дня ее пост собрал более 1 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев.

Ханна призналась, что теперь очень эмоционально реагирует на музыку, в частности "не может перестать плакать", слушая бессмертные хиты легендарного британского музыканта Пола Маккартни.

Музыка заставляет плакать

"Я проливаю слезу, слушая Пола, с тех пор, как начала принимать противозачаточные средства. Каждый раз, когда думаю о нем, то начинаю плакать. Поверьте, это не шутка. Соседи могут подтвердить", — рассказывает девушка в интервью журналу Newsweek.

На другом фото, опубликованном в Snapchat, автор истории лежит на диване, держа за руку своего друга, который утешает ее в моменты отчаяния. В описании указано: "Я не хочу, чтобы Пол Маккартни умер".

Ханна заметила странный "побочный эффект" от противозачаточных Фото: TikTok

Эти кадры вызвали резонанс у многих пользователей сети. Некоторые написали, что чувствуют то же самое.

"Нечто подобное случилось со мной. Пришлось носить его фотографию в сумке", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Каждый раз перед месячными я плачу из-за Джорджа Майкла. Меня охватывает тоска по Ирландии";

"Я буквально чувствовала нечто подобное с Дэвидом Линчем", — написала следующая пользовательница.

Ханна не ожидала, что ее исповедь в TikTok станет вирусной: "Я поражена тем, что так много людей переживают то же, что и я, если не с Полом Маккартни, то с другой знаменитостью".

Кто такой Пол Маккартни

Известный английский певец, композитор, автор песен, музыкальный продюсер, лауреат многочисленных премий Grammy, кавалер Ордена Британской империи. Получил всемирную известность как один из основателей и участников рок-группы The Beatles. Вместе с Джоном Ленноном сформировал культовый творческий тандем, написав бессмертные хиты в истории рок-музыки.

Напомним, мужчина из Техаса (США) сказал своей жене, чтобы она "полечилась", не уточняя при этом, что именно он имел в виду. То, что женщина выкинула, довело пользователей социальных сетей до истерики. Видео, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным, собрав множество просмотров, лайков и других реакций.

А вот Рэйчел Гаед из Нью-Йорка (США) услышала странный звук в доме и решила проверить, что происходит. Когда она зашла в гостиную на первом этаже, то сначала не могла поверить своим глазам, застав на "горячем" своих 55-летних родителей.

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