Жінка приймала протизаплідні, а тепер не може впоратися з дивним "симптомом"

Ханна не очікувала, що її сповідь стане вірусною в соціальних мережах. Користувачі мережі у коментарях пишуть, що переживали подібний досвід.

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21-річна Ханна почала приймати протизаплідні засоби й помітила дуже дивний "побічний ефект" — це не нудота чи здуття живота. Відвертою розповіддю жінка поділилась на своїй сторінці у TikTok. Всього за два дні її допис зібрав понад 1 мільйон переглядів, безліч вподобайок та коментарів.

Ханна зізналась, що тепер дуже емоційно реагує на музику, зокрема "не може перестати плакати", слухаючи безсмертні хіти легендарного британського музиканта Пола Маккартні.

Музика змушує плакати

"Я проливаю сльозу, слухаючи Пола, відтоді, як почала приймати протизаплідні засоби. Кожного разу, коли думаю про нього, то починаю плакати. Повірте, це не жарт. Сусіди можуть підтвердити", — розповідає дівчина в інтерв'ю журналу Newsweek.

На іншому фото, опублікованому в Snapchat, авторка історії лежить на дивані, тримаючи за руку свого друга, який втішає її у моменти відчаю. В описі вказано: "Я не хочу, щоб Пол Маккартні помер".

Ханна помітила дивний "побічний ефект" від протизаплідних Фото: TikTok

Ці кадри викликали резонанс у багатьох користувачів мережі. Дехто написав, що відчуває те ж саме.

"Щось подібне трапилося зі мною. Довелося носити його фотографію в сумці", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Щоразу перед місячними я плачу через Джорджа Майкла. Мене охоплює туга за Ірландією";

"Я буквально відчувала щось подібне з Девідом Лінчем", — написала наступна користувачка.

Ханна не очікувала, що її сповідь в TikTok стане вірусною: "Я вражена тим, що так багато людей переживають те саме, що і я, якщо не з Полом Маккартні, то з іншою знаменитістю".

Хто такий Пол Маккартні

Відомий англійський співак, композитор, автор пісень, музичний продюсер, лауреат численних премій Grammy, кавалер Ордена Британської імперії. Здобув всесвітню популярність як один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles. Разом із Джоном Ленноном сформував культовий творчий тандем, написавши безсмертні хіти в історії рок-музики.

Нагадаємо, чоловік з Техасу (США) сказав своїй дружині, щоб вона "полікувалася", не уточнюючи при цьому, що саме він мав на увазі. Те, що жінка утнула, довело користувачів соціальних мереж до істерики. Відео, опубліковане у TikTok, миттєво стало вірусним, зібравши безліч переглядів, вподобайок та інших реакцій.

А от Рейчел Ґаєд з Нью-Йорка (США) почула дивний звук в будинку й вирішила перевірити, що відбувається. Коли вона зайшла у вітальню на першому поверсі, то спершу не могла повірити своїм очам, заставши на "гарячому" своїх 55-річних батьків.

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