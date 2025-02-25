Бездомные купили лотерейный билет и обеспечили себя до конца жизни: хотя есть один нюанс

Пострадавший Жан-Давид, у которого бездомные украли деньги, подал заявление в полицию, сообщив, что готов отозвать его, если воры появятся и поделятся с ним выигранными деньгами.

Related video

Двое бездомных из Франции обокрали жителя города Тулуза. Мужчины разбили окно его машины и вытащили оттуда рюкзак, в котором лежали кошелек с банковскими карточками и документы. Среди первых покупок воров был лотерейный билет, который неожиданно оказался выигрышным. Об этом пишет издание Associated Press.

Потерпевший, Жан-Давид, немедленно позвонил в банк, чтобы заблокировать свои карты. Мужчине сообщили, что по одной из них уже состоялась оплата в местном магазине. Отправившись туда, Жан-Давид поговорил с продавцом и узнал, что покупку совершили двое бездомных: они купили сигареты и другие мелочи, а также сыграли в лотерею, сорвав джекпот в 500 тысяч евро.

"Они были настолько счастливы, что забыли свои сигареты и другие вещи и выбежали откуда-то как сумасшедшие", — отмечает адвокат Пьер Дебюиссон.

Потерпевший подал заявление в полицию, сообщив, что готов отозвать его, если бездомные появятся и поделятся с ним деньгами. По словам адвоката, прокуратура может наложить арест на джекпот, сорванный незаконным путем, при попытке его обналичить.

Бездомные украли деньги у жителя Франции Фото: Unsplash

В четверг, 20 февраля, Дебюиссон обратился к преступникам и предложил им заключить выгодную для обеих сторон сделку. "Вы ничем не рискуете. Мы поделимся с вами. Можете изменить свою жизнь. Если будете долго думать, то срок действия лотерейного билета закончится. Время работает против нас", — призвал он в своем публичном обращении.

По состоянию на субботу, 23 февраля, к оператору государственной лотереи La Française des Jeux никто не обращался с выигрышным лотерейным билетом для получения наличных.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по $375 тысяч в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на $500 тысяч.