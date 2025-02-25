Безхатьки купили лотерейний білет й забезпечили себе до кінця життя: хоча є один нюанс

Потерпілий Жан-Давид, у якого безхатьки вкрали гроші, подав заяву в поліцію, повідомивши, що готовий відкликати її, якщо злодії з'являться та поділяться з ним виграними грошима.

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Двоє безхатьків з Франції обікрали жителя міста Тулуза. Чоловіки розбили вікно його машини та витягли звідти рюкзак, у якому лежали гаманець з банківськими картками та документи. Серед перших покупок злодіїв був лотерейний білет, який несподівано виявився виграшним. Про це пише видання Associated Press.

Потерпілий, Жан-Давид, негайно зателефонував у банк, щоб заблокувати свої картки. Чоловікові повідомили, що за однією з них уже відбулася оплата в місцевому магазині. Вирушивши туди, Жан-Давид поговорив з продавцем і дізнався, що покупку здійснили двоє безхатьків: вони купили сигарети та інші дрібниці, а також зіграли в лотерею, вигравши 500 тисяч євро.

"Вони були настільки щасливі, що забули свої сигарети та інші речі й вибігли звідки як божевільні", — зазначає адвокат П'єр Дебюіссон.

Потерпілий подав заяву в поліцію, повідомивши, що готовий відкликати її, якщо безхатьки з'являться та поділяться з ним грошима. За словами адвоката, прокуратура може накласти арешт на джекпот, зірваний незаконним шляхом, під час спроби перевести його в готівку.

Безхатьки вкрали гроші у жителя Франції Фото: Unsplash

У четвер, 20 лютого, Дебюіссон звернувся до злочинців і запропонував їм укласти вигідну для обох сторін угоду. "Ви нічим не ризикуєте. Ми поділимося з вами. Можете змінити своє життя. Якщо будете зволікати, то термін дії лотерейного білета закінчиться. Час працює проти нас", — закликав він у своєму публічному зверненні.

Станом на суботу, 23 лютого, до оператора державної лотереї La Française des Jeux ніхто не звертався з виграшним лотерейним білетом для отримання готівки.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на $500 тисяч.