"Сюрприз" под старыми обоями: мужчина показал находку в доме 1600-х годов (фото)

На кадрах можно увидеть, как мастер по ремонту, стоя на лестнице, осторожно с помощью инструмента сдирает старые обои, скрывавшие тайну.

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Хозяин начал реконструкцию исторического дома 17-го века, но и подумать не мог, какой "сюрприз" его ждет под старыми обоями. Как выяснилось, жилье находилось в аварийном состоянии и требовало немедленного капитального ремонта — иначе существует риск масштабного обвала. Об этом мужчина рассказал на своей странице в TikTok, опубликовав видео, которое стало вирусным.

На кадрах можно увидеть, как мастер по ремонту, стоя на лестнице, осторожно с помощью инструмента сдирает старые обои, скрывавшие глубокие трещины по всей стене.

Глубокие трещины свидетельствуют о серьезных структурных проблемах Фото: TikTok

"Когда ты решаешь снять обои и оказывается, что именно они, возможно, держали дом в куче. Немного краски, и все будет хорошо", — не без иронии прокомментировал увиденное автор видео, ставшего предметом широкого обсуждения в интернете.

Это привлекло внимание многих пользователей сети, которые предложили свой взгляд на эту сложную ситуацию.

"Диагональные трещины над дверными проемами означают потенциально серьезные структурные проблемы", — написал один из участников обсуждения;

Другой подтвердил: "Черт, это критическое нарушение целостности";

"О, Боже! Вам нужен инженер-строитель", — заметил следующий юзер.

Были и те, кто поделился собственными историями о ремонте: "Это я был в похожей ситуации месяц назад. Пришлось штукатурить пол стены. Обои были отвратительные да еще и фактурные, но после этого я понял, почему их не меняли".

Напомним, супруги Рут и Тод из Калифорнии (США) недавно приобрели старый дом 1860 года и не могли поверить своим глазам, когда впервые залезли на чердак. В процессе они нашли две дополнительные комнаты на чердаке, о которых раньше даже не догадывались.

А вот другой мужчина пришел на осмотр квартиры и после долго не мог успокоиться. В одной из комнат нового дома он увидел на паркете белые очертания человеческого тела, как это часто делают правоохранители на месте убийства. Подробнее об этом случае он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit.