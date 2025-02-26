"Сюрприз" під старими шпалерами: чоловік показав знахідку в будинку 1600-х років (фото)

На кадрах можна побачити, як майстер з ремонту, стоячи на драбині, обережно за допомогою інструменту здирає старі шпалери, що приховували таємницю.

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Господар розпочав реконструкцію історичного будинку 17-го століття, але й подумати не міг, який "сюрприз" на нього чекає під старими шпалерами. Як з’ясувалось, житло перебувало в аварійному стані й вимагало негайного капітального ремонту — інакше існує ризик масштабного обвалу. Про це чоловік розповів на своїй сторінці у TikTok, опублікувавши відео, що стало вірусним.

На кадрах можна побачити, як майстер з ремонту, стоячи на драбині, обережно за допомогою інструменту здирає старі шпалери, що приховували глибокі тріщини по всій стіні.

Глибокі тріщини свідчать про серйозні структурні проблеми Фото: TikTok

"Коли ти вирішуєш зняти шпалери й виявляється, що саме вони, можливо, тримали будинок у купі. Трохи фарби, і все буде добре", — не без іронії прокоментував побачене автор відео, що стало предметом широкого обговорення в інтернеті.

Це привернуло увагу багатьох користувачів мережі, які запропонували свій погляд на цю складну ситуацію.

"Діагональні тріщини над дверними отворами означають потенційно серйозні структурні проблеми", — написав один з учасників обговорення;

Інший підтвердив: "Чорт, це критичне порушення цілісності";

"О, Боже! Вам потрібен інженер-будівельник", — зауважив наступний юзер.

Були й ті, хто поділився власними історіями про ремонт: "Це я був у схожій ситуації місяць тому. Довелося перештукатурити пів стіни. Шпалери були огидні та ще й фактурні, але після цього я зрозумів, чому їх не міняли".

Нагадаємо, подружжя Рут та Тод з Каліфорнії (США) нещодавно придбали старий будинок 1860 року й не могли повірити своїм очам, коли вперше залізли на горище. У процесі вони знайшли дві додаткові кімнати на горищі, про які раніше навіть не здогадувались.

А от інший чоловік прийшов на огляд квартири й опісля довго не міг заспокоїтися. В одній з кімнат нового помешкання він побачив на паркеті білі обриси людського тіла, як це часто роблять правоохоронці на місці вбивства. Детальніше про цей випадок він розповів на одному з тематичних форумів на Reddit.