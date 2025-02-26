Женщина устроила жениху "тест на прочность": после этого его пришлось оперировать (фото)

Неизвестно, почему мужчина согласился на это испытание. Он явно не думал, что последствия для его здоровья могут быть настолько серьезными.

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Женщина из провинции Хэнань (Китай) решила проверить своего жениха на прочность перед тем, как заключить с ним брак. В течение трех часов она причиняла любимому боль электрическим током, имитируя ощущения во время родов. Это привело к развитию у пострадавшего некроза кишечника и неотложной операции, пишет China Times.

Журналисты издания отмечают, что люди довольно часто проверяют своих партнеров различными способами, чтобы убедиться, подходят ли они друг другу, но некоторые перегибают палку и заходит слишком далеко.

Неизвестно, почему мужчина согласился на это испытание, но он явно не думал, что последствия для его здоровья могут быть настолько серьезными.

Мужчина пережил изнурительные удары электрическим током Фото: China Times

Этот ужасный опыт убедил его не только разорвать помолвку, но и подать в суд на избранницу, на которой он собирался жениться, чтобы возместить убытки.

Позже в социальной платформе REDnote фигурантка истории объяснила, что мать и сестра предложили ей заставить жениха почувствовать "боль родов" перед женитьбой, чтобы убедиться, что он будет внимательным к своей жене. Сначала мужчина был категорически против такой идеи, но в конце концов согласился.

По словам китайских юристов, если пострадавший или члены его семьи напишут заявление, виновнице грозит до трех лет заключения и выплата компенсации.

Напомним, пара из Южной Флориды (США), Анджелина Камачо и ее избранник Джош Тауэлл, отметили помолвку после девяти месяцев романтических отношений. Друзья влюбленных, притаившись в парке вблизи озера, сняли момент предложения. Никто не предполагал, что это видео приобретет бешеную популярность после размещения в TikTok.

Другая женщина заплатила официальной жене своего любовника 1,2 миллиона юаней (примерно 165 тысяч долларов США) за согласие на развод, однако в результате была обманута. Впоследствии оказалось, что жена взяла средства, но отказалась расторгать брак. Народный суд поддержал позицию законной жены и отклонил требование о возврате уплаченной суммы.