Жінка влаштувала нареченому "тест на міцність": після цього його довелось оперувати (фото)

Невідомо, чому чоловік погодився на це випробування, але він явно не думав, що наслідки для його здоров’я можуть бути аж настільки серйозними.

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Жінка з провінції Хенань (Китай) вирішила перевірити свого нареченого на міцність перед тим, як укласти з ним шлюб. Упродовж трьох годин вона завдавала коханому болю електричним струмом, імітуючи відчуття під час пологів. Це призвело до розвитку в потерпілого некрозу кишківника і невідкладної операції, пише China Times.

Журналісти видання зазначають, що люди доволі часто перевіряють своїх партнерів різними способами, щоб пересвідчитися, чи підходять вони одне одному, але дехто перегинає палку й заходить аж надто далеко.

Невідомо, чому чоловік погодився на це випробування, але він явно не думав, що наслідки для його здоров’я можуть бути аж настільки серйозними.

Чоловік пережив виснажливі удари електричним струмом Фото: China Times

Цей жахливий досвід переконав його не лише розірвати заручини, але й подати до суду на обраницю, з якою він збирався одружитися, щоб відшкодувати збитки.

Пізніше у соціальній платформі REDnote фігурантка історії пояснила, що мати й сестра запропонували їй змусити нареченого відчути "біль пологів" перед одруженням, щоб переконатися, що він буде уважним до своєї дружини. Спочатку чоловік був категорично проти такої ідеї, але врешті-решт погодився.

За словами китайських юристів, якщо потерпілий або члени його родини напишуть заяву, винуватиці загрожує до трьох років ув'язнення і виплата компенсації.

Нагадаємо, пара з Південної Флориди (США), Анджеліна Камачо та її обранець Джош Тауелл, відзначили заручини після дев'яти місяців романтичних стосунків. Друзі закоханих, причаївшись у парку поблизу озера, зафільмували момент пропозиції. Ніхто не передбачав, що це відео набуде шаленої популярності після розміщення у TikTok.

Інша жінка заплатила офіційній дружині свого коханця 1,2 мільйона юанів (приблизно 165 тисяч доларів США) за згоду на розлучення, проте в результаті була обманутою. Згодом виявилося, що дружина взяла кошти, але відмовилася розривати шлюб. Народний суд підтримав позицію законної дружини та відхилив вимогу про повернення сплаченої суми.