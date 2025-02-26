В Китае гурманы выдают себя за родственников усопших ради бесплатной лапши с "секретным соусом"

В похоронном бюро предлагают перекусить своим клиентам несколькими видами лапши. Некоторые желающие поесть стали выдавать себя за скорбящих.

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Любители дешево и вкусно покушать начали стекаться в похоронное бюро Эрлонг в юго-западной провинции Гуйчжоу в Китае, после того, как блюдо из лапши, подаваемое в его столовой, стало вирусным в социальных сетях. Об этом сообщает ВВС.

Столовая обслуживает клиентов похоронного бюро, но когда о ее лапше начали распространяться слухи, некоторые из посетителей стали выдавать себя за скорбящих, чтобы поесть. Из-за них возникали длинные очереди и посетителям даже приходилось ожидать пару часов, чтобы купить еду.

С тех пор похоронное бюро стало предлагать бесплатно 50 тарелок лапши представителям общественности каждый день, при условии, что они не будут мешать людям в трауре.

Похоронное бюро предлагает различные виды блюд из лапши, которые стоят 10 юаней за миску, то есть около $1,38. Самой популярной среди клиентов является лапша со свиным фаршем и арахисом.

Как пишет South China Morning Post, популярность блюда резко возросла после того, как в начале февраля местный блогер рассказал в соцсетях, что его мать отвела его на дегустацию лапши в похоронное бюро и попробовав ее, инфлюенсер нашел блюдо восхитительным.

"Мы используем только свежие ингредиенты, наш бульон томится на свиных костях часами, а наши соусы чили готовятся по секретному рецепту", — поделился секретом вкусной лапши сотрудник кухни.

Также он рассказал, что кухня похоронного бюро не намерена расширять бизнес для широкой публики.

Напомним, в закусочной Feijuan Snack в уезде Суйси провинции Гуандун на юге Китая всегда много клиентов, одетых в школьную форму. Ученики начальной школы идут туда после школы, чтобы перекусить и посмотреть мультики.

Также Фокус писал, что в Китае закрыли закусочную, которая специализировалась на тушеном мясе. Причиной послужило то, что сотрудники заведения использовали "старое" масло чили, извлеченное из остатков острых супов, смешивая его со свежим.