У Китаї гурмани видають себе за родичів покійних заради безкоштовної локшини з "секретним соусом"

У похоронному бюро пропонують перекусити своїм клієнтам кількома видами локшини. Деякі охочі поїсти стали видавати себе за скорботних.

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Любителі дешево і смачно поїсти почали стікатися до похоронного бюро Ерлонг у південно-західній провінції Гуйчжоу в Китаї після того, як страва з локшини, яку подають у його їдальні, стала вірусною в соціальних мережах. Про це повідомляє ВВС.

Їдальня обслуговує клієнтів похоронного бюро, але коли про її локшину почали поширюватися чутки, деякі з відвідувачів стали видавати себе за скорботних, щоб поїсти. Через них виникали довгі черги і відвідувачам навіть доводилося чекати кілька годин, щоб купити їжу.

Відтоді похоронне бюро стало пропонувати безплатно 50 тарілок локшини представникам громадськості щодня, за умови, що вони не заважатимуть людям у жалобі.

Похоронне бюро пропонує різні види страв із локшини, які коштують 10 юанів за миску, тобто близько $1,38. Найпопулярнішою серед клієнтів є локшина зі свинячим фаршем і арахісом.

Як пише South China Morning Post, популярність страви різко зросла після того, як на початку лютого місцевий блогер розповів у соцмережах, що його мати відвела його на дегустацію локшини до похоронного бюро, і, спробувавши її, інфлюенсер визнав страву чудовою.

"Ми використовуємо тільки свіжі інгредієнти, наш бульйон томиться на свинячих кістках годинами, а наші соуси чилі готують за секретним рецептом", — поділився секретом смачної локшини співробітник кухні.

Також він розповів, що кухня похоронного бюро не має наміру розширювати бізнес для широкої публіки.

Нагадаємо, у закусочній Feijuan Snack у повіті Суйсі провінції Гуандун на півдні Китаю завжди багато клієнтів, одягнених у шкільну форму. Учні початкової школи йдуть туди після школи, щоб перекусити і подивитися мультики.

Також Фокус писав, що в Китаї закрили закусочну, яка спеціалізувалася на тушкованому м'ясі. Причиною стало те, що співробітники закладу використовували "стару" олію чилі, витягнуту із залишків гострих супів, змішуючи її зі свіжою.