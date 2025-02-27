Как выглядит "самое дорогое" печенье: гурман был поражен, попробовав его (фото)

Недавно Каллум Райан посетил элитную пекарню Седрика Гроле в Беркли. Там в роскошных интерьерах подают изысканно оформленные торты, пирожные и горячие напитки.

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Известный блогер Каллум Райан, который обожает сладости, недавно попробовал "самое дорогое" печенье в Великобритании и поделился своими впечатлениями, ответив на основной вопрос, который ему задает каждый второй подписчик в TikTok: стоит ли оно своей цены?

Время от времени многие из нас любят выпить кофе с пирожным или запастись любимыми сладкими закусками дома. Именно поэтому трудно устоять, когда видишь новое лакомство, о котором все только и говорят.

Недавно Райан посетил элитную пекарню Седрика Гроле в Беркли. Там в роскошных интерьерах подают изысканно оформленные торты, пирожные и горячие напитки. Но сейчас все хотят заполучить "самое дорогое" в стране печенье стоимостью 25 фунтов стерлингов (1,3 тыс. грн).

Каллум комментирует за кадром: "Я купил самое дорогое печенье в Великобритании, и вы не поверите, сколько оно стоило".

Райан попробовал "самое дорогое" в Великобритании печенье Фото: TikTok

Мужчина заплатил 23 фунта за печенье, а также 15% сервисного сбора, что в сумме составило 26,45 фунта. Он хотел заказать апельсиновый сок, но увидел, что он стоит (12 фунтов), поэтому передумал.

"Это хорошее свежеиспеченное печенье, но не достаточно зернистое по текстуре, как песок. Думал, что оно будет соответствовать той цене, но нет", — поделился впечатлениями Каллум, добавив, что может купить более вкусное печенье в супермаркете.

В другом отзыве Каролта Питарч поделилась впечатлениями, попробовав фисташковое печенье: "Я не уверена, что оно мне нравится, его слишком много и оно слишком сладкое".

Напомним, ранее Фокус писал, что в британском распределительном центре Waitrose в Брекнелле сотрудники получили жалобу от клиента, который обнаружил лягушку в пакете с салатом. Специалисты выясняют, каким образом живое существо смогло пройти через все этапы контроля качества на производстве.

Клиентка сети Sam's Club в китайском городе Чанчжоу также сделала жуткое открытие — человеческий зуб в мясном пироге. Женщина поделилась своей находкой, опубликовав видео в социальной сети Douyin.