Який вигляд має "найдорожче печиво": гурман був вражений, скуштувавши його (фото)

Нещодавно Каллум Раян завітав до елітної пекарні Седріка Гроле у Берклі. Тум у розкішних інтер'єрах подають вишукано оформлені торти, тістечка та гарячі напої.

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Відомий блогер Каллум Раян, який обожнює солодощі, нещодавно спробував "найдорожче" печиво у Великій Британії й поділився своїми враженнями, відповівши на основне питання, яке йому ставить кожен другий підписник у TikTok: чи варте воно своєї ціни?

Час від часу багато хто з нас любить випити кави з тістечком або запастися улюбленими солодкими закусками вдома. Саме тому важко встояти, коли бачиш нові ласощі, про які всі тільки й говорять.

Нещодавно Раян завітав до елітної пекарні Седріка Гроле в Берклі. Тум у розкішних інтер'єрах подають вишукано оформлені торти, тістечка та гарячі напої. Але зараз усі хочуть роздобути "найдорожче в країні" печиво вартістю 25 фунтів стерлінгів (1,3 тис. грн).

Каллум коментує за кадром: "Я купив найдорожче печиво у Великобританії, і ви не повірите, скільки воно коштувало".

Раян спробував "найдорожче" у Великій Британії печиво Фото: TikTok

Чоловік заплатив 23 фунти за печиво, а також 15% сервісного збору, що в сумі склало 26,45 фунта. Він хотів замовити апельсиновий сік, але побачив, що він коштує (12 фунтів), тож передумав.

"Це хороше свіжоспечене печиво, але не досить зернисте за текстурою, як пісок. Думав, що воно відповідатиме тій ціні, але ні", — поділився враженнями Каллум, додавши, що може купити смачніше печиво в супермаркеті.

В іншому відгуку Каролта Пітарч поділилась враженнями, скуштувавши фісташкове печиво: "Я не впевнена, що воно мені подобається, його надто багато і воно занадто солодке".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у британському розподільчому центрі Waitrose в Брекнеллі співробітники отримали скаргу від клієнта, який виявив жабу в пакеті із салатом. Фахівці досліджують, яким чином жива істота змогла пройти через усі етапи контролю якості на виробництві.

Клієнтка мережі Sam's Club у китайському місті Чанчжоу також зробила моторошне відкриття — людський зуб у м'ясному пирозі. Жінка поділилася своєю знахідкою, опублікувавши відео в соціальній мережі Douyin.