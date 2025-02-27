"Самый умный" в мире пес научился рисовать картины: какие еще рекорды он побил (фото)

Леонард имеет в своем резюме длинный список достижений и навыков. В частности, в декабре 2023 года он установил рекорд по количеству баскетбольных бросков, сделанных за одну минуту.

Related video

6-летнего Леонарда часто называют "самым умным" в мире псом. Бордер-колли умеет играть в бейсбол, ездить верхом, балансировать, держа книгу на голове, а также рисовать "шедевры" живописи, чем вызывает восторг у своей хозяйки и тренера Терезы из Вирджинии (США). Подробнее об этом домашнем любимце пишет сайт Книги рекордов Гиннеса.

Большой список достижений

Леонард имеет в своем резюме длинный список достижений и навыков. В частности, в декабре 2023 года он установил рекорд по количеству баскетбольных бросков, сделанных за одну минуту — 22. А через год преодолел наибольшее расстояние за одну минуту, балансируя с книгой на голове — 17,30 м.

Леонарда часто называют "самым умным" в мире псом Фото: Guinness World Records

"Он любит мячи и обожает их приносить. Сначала мы мечтали об одном рекорде — это было замечательно, а теперь, когда побили второй, то это еще лучше. Кто знает, что ждет его в будущем", — рассказывает 48-летняя Тереза.

Любит плавать и рисовать

Владелица называет своего питомца собакой-амфибией, потому что он очень любит плавать. Кроме того, песик научился рисовать и уже принял участие в нескольких аукционах, собирая деньги для животных, которым в жизни повезло меньше. Работы Леонарда вышли на международный уровень, однажды их даже выставляли в галерее Southwark Park в Лондоне (Великобритания).

Леонард рисует картины

"Леонард может быть очень дерзким и самоуверенным, но и очень чувствительным. Он просто знает, что вы чувствуете, и если вам плохо, то будет рядом", — делится хозяйка.

Рекордсмен уже неоднократно появлялся на телевидении. Телезрители видели его в шоу "Америка имеет талант", "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном", а также в рекламе различных брендов.

Напомним, ранее Фокус писал, что бордер-колли Харви получил титул "самой умной собаки Британии" и считается одной из самых умных собак в мире. Он запомнил названия всех своих 203 игрушек и безошибочно приносит любую из них по просьбе своей владелицы Айрин Хьюлетт.

А трехлетний чихуахуа Бао за последние годы посетил много стран — от Франции до Мексики. Пес путешествует с комфортом: останавливается в пятизвездочных отелях, посещает престижные рестораны и наслаждается шопингом в лучших магазинах.