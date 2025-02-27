"Найрозумніший" у світі пес навчився малювати картини: які ще рекорди він побив (фото)

Леонард має у своєму резюме довгий список здобутків та навичок. Зокрема, у грудні 2023 року він встановив рекорд за кількістю баскетбольних кидків, зроблених за одну хвилину.

Related video

6-річного Леонарда часто називають "найрозумнішим" у світі псом. Бордер-коллі вміє грати у бейсбол, їзди верхи, балансувати, тримаючи книгу на голові, а також малювати "шедеври" живопису, чим викликає захват у своєї господині та тренерки Терези з Вірджинії (США). Детальніше про цього домашнього улюбленця пише сайт Книги рекордів Гіннеса.

Великий список здобутків

Леонард має у своєму резюме довгий список здобутків та навичок. Зокрема, у грудні 2023 року він встановив рекорд за кількістю баскетбольних кидків, зроблених за одну хвилину — 22. А через рік подолав найбільшу відстань за одну хвилину, балансуючи з книгою на голові — 17,30 м.

Леонарда часто називають "найрозумнішим" у світі псом Фото: Guinness World Records

"Він любить м'ячі й обожнює їх приносити. Спочатку ми мріяли про один рекорд — це було чудово, а тепер, коли побили другий, то це ще краще. Хто знає, що чекає на нього у майбутньому", — розповідає 48-річна Тереза.

Любить плавати та малювати

Власниця називає свого вихованця собакою-амфібією, бо він дуже любить плавати. Крім того, песик навчився малювати та вже взяв участь у кількох аукціонах, збираючи гроші для тварин, яким у житті пощастило менше. Роботи Леонарда вийшли на міжнародний рівень, одного разу їх навіть виставляли в галереї Southwark Park у Лондоні (Велика Британія).

Леонард малює картини

"Леонард може бути дуже зухвалим і самовпевненим, але й дуже чутливий. Він просто знає, що ви відчуваєте, і якщо вам погано, то буде поруч", — ділиться господиня.

Рекордсмен уже неодноразово з'являвся на телебаченні. Телеглядачі бачили його в шоу "Америка має талант", "Вечірньому шоу з Джиммі Феллоном", а також у рекламі різних брендів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що бордер-коллі Гарві здобув титул "найрозумнішого собаки Британії" та вважається одним із найрозумніших собак у світі. Він запам'ятав назви всіх своїх 203 іграшок і безпомилково приносить будь-яку з них на прохання своєї власниці Айрін Г'юлетт.

А трирічний чихуахуа Бао за останні роки відвідав багато країн — від Франції до Мексики. Пес подорожує з комфортом: зупиняється у п'ятизіркових готелях, відвідує престижні ресторани та насолоджується шопінгом у найкращих магазинах.