"Лучше бы там была любовница": женщина пришла раньше с работы и застала мужа с поличным

Многие высоко оценили смелый поступок мужчины, назвав его ценителем прошлых трендов, однако нашлись и скептики.

Related video

Видео, на котором мужчина примеряет одежду своей жены, ворвалось в тренды TikTok, собрав более 41 миллиона просмотров. В кадре можно увидеть, как вдохновленный Элвин, который живет в Германии, надел светло-голубые джинсы своей 30-летней возлюбленной Жасмин и танцевал перед зеркалом, любуясь своим совершенным образом.

"Я подумала: "Что он делает?! Это было так смешно, я очень хохотала", — рассказала Жасмин, которая работает медсестрой.

На ролике, опубликованном 17 февраля, она тайно снимает, как благоверный примеряет штаны, а затем начинает плавно двигаться. Сейчас ее видео собрало 5,2 миллиона лайков и более 25 тысяч комментариев.

"Думаю, что клеши ему идут. Он начал новый тренд", — делится женщина в интервью изданию Newsweek.

Мнения зрителей

Судя по комментариям, пользователи TikTok с ней соглашаются. Многие высоко оценили смелый модный выбор мужчины, назвав его ценителем прошлых трендов.

"Вы все в комментариях просто демонстрируете токсичную маскулинность — пусть этот мужчина наслаждается блестками", — написал один из участников обсуждения, встав на защиту Элвина.

Другой зритель, собравший более 57 тысяч лайков, отметил: "Вы реагируете на это так, будто мужчины не носили такие джинсы в 1970-х".

Следующий возразил: "Это тревожный звоночек. Дорогая Жасмин, поверь мне, лучше бы там была любовница".

Напомним, жительница Нью-Йорка Рэйчел Гаед была шокирована, услышав необычные звуки в своем доме. Решив выяснить источник шума, она спустилась в гостиную, где застала своих 55-летних родителей в неловкой ситуации.

А вот Стеф Киллин из Новой Зеландии удивила всех присутствующих на собственной свадьбе необычным поведением. Полностью готовая к церемонии, в свадебном платье и с фатой, невеста настойчиво завершала урок французского языка в мобильном приложении непосредственно перед началом торжества.