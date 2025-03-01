"Краще б там була коханка": жінка прийшла раніше з роботи й застала чоловіка на гарячому

Багато хто високо оцінив сміливий вчинок чоловіка, назвавши його поціновувачем минулих трендів, однак знайшлись і скептики.

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Відео, на якому чоловік приміряє одяг своєї дружини, увірвалось в тренди TikTok, зібравши понад 41 мільйон переглядів. У кадрі можна побачити, як натхненний Елвін, який живе у Німеччині, одягнув світло-блакитні джинси своєї 30-річної коханої Жасмін й витанцьовував перед дзеркалом, милуючись своїм довершеним образом.

"Я подумала: "Що він робить?! Це було так смішно, я дуже реготала", — розповіла Жасмін, яка працює медсестрою.

На ролику, опублікованому 17 лютого, вона таємно знімає, як благовірний приміряє штани, а потім починає плавно рухатись. Наразі її допис зібрав 5,2 мільйона вподобань і понад 25 тисяч коментарів.

"Думаю, що кльоші йому пасують. Він започаткував новий тренд", — ділиться жінка в інтерв'ю виданню Newsweek.

Думки глядачів

Судячи з коментарів, користувачі TikTok з нею погоджуються. Багато хто високо оцінив сміливий модний вибір чоловіка, назвавши його поціновувачем минулих трендів.

"Ви всі у коментарях просто демонструєте токсичну маскулінність — нехай цей чоловік насолоджується блискітками", — написав один з учасників обговорення, ставши на захист Елвіна.

Інший глядач, що зібрав понад 57 тисяч вподобайок, зазначив: "Ви реагуєте на це так, ніби чоловіки не носили такі джинси у 1970-х".

Наступний заперечив: "Це тривожний дзвіночок. Дорога Жасмін, повір мені, краще б там була коханка".

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