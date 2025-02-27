Кошку, которая пропала во время переезда, нашли через 3 недели запертой в диване (видео)

Кошка провела внутри дивана без еды и воды три недели, проехав более 1050 миль. Ветеринар не может объяснить подобное, считая это чудом.

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Рыжая полосатая кошка Санни Лу исчезла из дома семьи Хэнсон в Вашингтоне (США) в конце декабря 2024 года, когда грузчики приехали, чтобы собрать вещи для поездки семьи в Колорадо, где глава семьи Энди приступил к новой работе. Об этом рассказывает издание People.

Семья Хэнсонов предполагала, что испуганный питомец прячется в их доме в Вашингтоне и появится, когда грузчики уедут. Но когда они стали искать любимца перед перелетом, его нигде не было. Хэнсоны потратили несколько дней на поиски кошки, привлекая на помощь других членов семьи и соседей, но поисковая группа не добилась успеха. В конце концов семье пришлось сесть на рейс в Колорадо.

Исчезновение кошки особенно тяжело перенесла 12-летняя Ханна Хэнсон, поскольку Санни Лу оказывала большую эмоциональную поддержку ребенку, страдающему аутизмом. Кошка проводила большую часть ночей на подушке девочки, когда ей было грустно, плохо или тревожно.

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После трех недель отсутствия Санни Лу, Хэнсоны начали пытаться смириться с тем, что они никогда больше не увидят пушистого члена семьи. Примерно в то же время, в январе, вещи из дома в Вашингтоне прибыли в Колорадо.

Когда грузчики выгрузили вещи, семья принялась за распаковку. И когда мужчина начал заниматься плотно упакованным раскладным диваном, стало слышно мяуканье.

Вероятно, испуганная Санни Лу спряталась внутри дивана системы Hide-a-Bed, когда приехали грузчики, и упаковали мебель для транспортировки, в результате чего животное не могло выбраться из ловушки. В итоге кошка выжила внутри дивана без еды и воды в течение трех недель, проехав более 1050 миль.

После этого истощенная кошка провела три дня в ветеринарном отделении интенсивной терапии под наблюдением ветеринара неотложной помощи. Доктор не знает, как животному, с медицинской точки зрения, удалось пережить испытание, считая это чудом.

"Это было невероятно. Это было похоже на осуществление мечты", — говорит Ханна, которая невероятно счастлива, что Санни-Лу вернулась домой.

Напомним, в Великобритании любопытная кошка по кличке Тилли устроила неожиданное путешествие, самостоятельно добравшись на поезде из города Уэйбридж в графстве Суррей до Лондона.

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