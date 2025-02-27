Кішку, яка зникла під час переїзду, знайшли через 3 тижні замкненою в дивані (відео)

Кішка провела всередині дивана без їжі та води три тижні, проїхавши понад 1050 миль. Ветеринар не може пояснити подібне, вважаючи це дивом.

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Руда смугаста кішка Санні Лу зникла з будинку сім'ї Генсон у Вашингтоні (США) наприкінці грудня 2024 року, коли вантажники приїхали, щоб зібрати речі для поїздки сім'ї до Колорадо, де глава сім'ї Енді розпочав нову роботу. Про це розповідає видання People.

Сім'я Генсонів припускала, що переляканий улюбленець ховається в їхньому будинку у Вашингтоні і з'явиться, коли вантажники поїдуть. Але коли вони стали шукати улюбленця перед перельотом, його ніде не було. Генсони витратили кілька днів на пошуки кішки, залучаючи на допомогу інших членів сім'ї та сусідів, але пошукова група не досягла успіху. Зрештою родині довелося сісти на рейс до Колорадо.

Зникнення кішки особливо важко перенесла 12-річна Ханна Генсон, оскільки Санні Лу надавала велику емоційну підтримку дитині, яка страждає на аутизм. Кішка проводила більшу частину ночей на подушці дівчинки, коли їй було сумно, погано або тривожно.

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Після трьох тижнів відсутності Санні Лу, Генсони почали намагатися змиритися з тим, що вони ніколи більше не побачать пухнастого члена сім'ї. Приблизно в той самий час, у січні, речі з дому у Вашингтоні прибули в Колорадо.

Коли вантажники вивантажили речі, сім'я взялася за розпакування. І коли чоловік почав займатися щільно упакованим розкладним диваном, стало чутно нявкання.

Ймовірно, перелякана Санні Лу сховалася всередині дивана системи Hide-a-Bed, коли приїхали вантажники, і упакували меблі для транспортування, внаслідок чого тварина не могла вибратися з пастки. У підсумку кішка вижила всередині дивана без їжі та води протягом трьох тижнів, проїхавши понад 1050 миль.

Після цього виснажена кішка провела три дні у ветеринарному відділенні інтенсивної терапії під наглядом ветеринара невідкладної допомоги. Лікар не знає, як тварині, з медичної точки зору, вдалося пережити випробування, вважаючи це дивом.

"Це було неймовірно. Це було схоже на здійснення мрії", — каже Ханна, яка неймовірно щаслива, що Санні-Лу повернулася додому.

Нагадаємо, у Великій Британії цікава кішка на прізвисько Тіллі влаштувала несподівану подорож, самотужки діставшись потягом із міста Вейбридж у графстві Суррей до Лондона.

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