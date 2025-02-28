Чтобы он почувствовал, как это рожать: девушка три часа била током своего жениха

Мужчину госпитализировали в больницу, а его мать заявила, что не позволит сыну жениться на такой женщине.

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Девушка из Китая три часа била током своего жениха, чтобы он почувствовал боль во время родов. Об этом пишет Daily Star.

Идея бить своего парня электрическим током в течение нескольких часов появилась у женщины от ее родственников, которые сказали, что ему было бы полезно испытать симуляцию родов перед тем, как они поженятся.

После того, как муж согласился, пара отправилась в центр, где можно подключить электроды, которые стимулируют мышцы для имитации менструальных болей и родов.

Китаянка в течение трех часов била своего парня электрическим током в живот, после чего мужчине понадобилась срочная операция на кишечнике.

В своем посте в китайских социальных сетях девушка рассказала, что постепенно включала аппарат, увеличивая "уровень", пока ее партнер не начал кричать и бороться. По ее словам, кричать парень начал на 8 уровне, а на 12-м — тяжело дышать, проклинать и плакать.

Мужчину заставили страдать 90 минут на 12-м уровне, а когда трехчасовая пытка наконец закончилась, он упал на землю с твердым животом.

Когда пара вернулась домой, то у парня началась "сильная рвота" и сильная боль в животе, которая продолжалась всю ночь.

Через неделю состояние мужчины ухудшилось, и он был срочно госпитализирован.

Врач сказал, что его тонкий кишечник омертвел и его нужно удалить во время экстренной операции.

Будущая теща с яростью отреагировала на лечение сына и сказала женщине, что свадьба отменяется.

Разъяренная мама также запретила женщине посещать ее парня в больнице и угрожала подать на нее в суд.

Напомним, мужчина построил небольшую деревню для 16 жен и 104 детей.

Фокус также писал о том, что в Великобритании среди мужчин распространяется новый тренд — они становятся женщинами, чтобы облегчить себе жизнь, удачно выйти замуж и ни о чем не переживать.