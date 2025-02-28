Щоб він відчув, як це народжувати: дівчина три години била струмом свого нареченого

Чоловіка госпіталізували до лікарні, а його мати заявила, що не дозволить синові одружитись на такій жінці.

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Дівчина з Китаю три години била струмом свого нареченого, щоб він відчув біль під час пологів. Про це пише Daily Star.

Ідея бити свого хлопця електричним струмом протягом декількох годин з'явилася у жінки від її родичів, які сказали, що йому було б корисно випробувати симуляцію пологів перед тим, як вони одружаться.

Після того, як чоловік погодився, пара вирушила до центру, де можна під'єднати електроди, які стимулюють м'язи для імітації менструальних болів і пологів.

Китаянка протягом трьох годин била свого хлопця електричним струмом у живіт, після чого чоловікові знадобилася термінова операція на кишечнику.

У своєму пості в китайських соціальних мережах дівчина розповіла, що поступово вмикала апарат, збільшуючи "рівень", поки її партнер не почав кричати і боротися. За її словами, кричати хлопець на 8 рівні, а на 12-му — важко дихати, проклинати та плакати.

Чоловіка змусили страждати 90 хвилин на 12-му рівні, а коли тригодинні тортури нарешті закінчилися, він впав на землю з твердим животом.

Коли пара повернулась додому, то у хлопця почалася "сильна блювота" і сильний біль у животі, який тривав всю ніч.

Через тиждень стан чоловіка погіршився, і він був терміново госпіталізований.

Лікар сказав, що його тонкий кишківник змертвів і його потрібно видалити під час екстреної операції.

Майбутня теща з люттю відреагувала на лікування сина і сказала жінці, що весілля скасовується.

Розлючена мама також заборонила жінці відвідувати її хлопця в лікарні і погрожувала подати на неї до суду.

Нагадаємо, чоловік побудував невелике село для 16 дружин і 104 дітей.

Фокус також писав про те, що у Великій Британії серед чоловіків поширюється новий тренд — вони стають жінками, аби полегшити собі життя, вдало вийти заміж і ні про що не перейматись.