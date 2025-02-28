В Кабмине рассказали, когда Украина перейдет из солидарной к накопительной пенсионной системе

В Минсоцполитики надеются на принятие законопроекта уже в этом году, чтобы с 2026 уже началась его имплементация.

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Переход Украины из солидарной к накопительной пенсионной системе может начаться уже в следующем году. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, Министерство социальной политики уже направило в Кабмин проект закона о накопительной пенсионной системе. Когда правительство его одобрит, документ будет передан на рассмотрение уже Верховной Радой.

Чиновница отметила, что этот законопроект был составлен с учетом глубокого анализа предыдущих подобных инициатив, в частности учел их недостатки. При этом проводились консультации с профсоюзами, работодателями и международными экспертами.

"Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, из-за которых предыдущие законодательные инициативы тормозили", — отметила Марчак.

Марчак не ручается, что Верховная Рада быстро одобрит законопроект, но в министерстве убеждены, что нужное количество голосов там все же наберется. По ее словам, в Минсоцполитики надеются на принятие закона уже в этом году, чтобы в 2026-м его положения уже вступили в силу.

Напомним, Дарья Марчак также заявила, что сейчас Украина не может позволить себе снижение пенсионного возраста.

Фокус писал о том, какие будут выплаты минимальной пенсии в 2025 году.