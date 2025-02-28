Студентки стали единственными пассажирами в самолете: им разрешили сесть в кресла пилотов

Сюрприз ждал путешественниц уже во время регистрации в аэропорту Солт-Лейк-Сити, когда сотрудник авиакомпании сообщил им о незапланированном чартерном рейсе.

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Две американские студентки получили в самолете VIP-обслуживание, хотя покупали обычные билеты в экономклассе Southwest Airlines. Это произошло в результате технического сбоя в системе бронирования. Этот случай стал вирусным в TikTok, собрав более 4,8 миллиона просмотров.

Девушки, Натали Вулфли и Саванна Сарджент, утверждают, что летели пассажирским рейсом из Юты в Аризону. "У нас просто кружилась голова от волнения", — поделилась они своими впечатлениями Натали в интервью телеканалу Fox 13.

Сюрприз ждал путешественниц уже во время регистрации в аэропорту Солт-Лейк-Сити, когда сотрудник авиакомпании сообщил им о незапланированном чартерном рейсе. "Мы были ужасно смущены и сначала подумали, что он просто шутит, ведь такое почти никогда не случается", — рассказала Сарджент, вспоминая о том курьезном инциденте.

Две американские студентки получили в самолете VIP-обслуживание в самолете Фото: Fox10tv.com

Менеджер развернул экран компьютера и показал, что на 175-местном самолете было приобретено всего два билета. Бортпроводники относились к пассажиркам как к VIP-гостям, в частности обращались по имени, а пилоты даже пригласили их посетить свою кабину.

"Самой крутой частью этого полета была именно личная связь, которую мы смогли установить с экипажем, командой и пилотом", — отметила Вулфли, поделившись своими эмоциями.

Для подруг, которые выросли в Аризоне, но учатся в разных заведениях Юты, это был первый совместный полет. Они отпраздновали событие тортом из пекарни Gourmandise в Солт-Лейк-Сити, которую Сарджент традиционно посещает перед каждым вылетом.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, который направлялся в Испанию, был вынужден совершить аварийную посадку из-за неожиданного инцидента. Во время обеда одна из пассажирок столкнулась с неприятным "сюрпризом": из упаковки с едой вдруг выскочила мышь, которая начала бегать по салону.

Также курьезная ситуация случилась на борту самолета Boeing 777-300ER авиакомпании United Airlines. Во время рейса из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США) в самолете вышел из строя туалет, что заставило экипаж совершить вынужденную посадку.