Студентки стали єдиними пасажирами у літаку: їм дозволили сісти в крісла пілотів

Сюрприз чекав на мандрівниць уже під час реєстрації в аеропорту Солт-Лейк-Сіті, коли співробітник авіакомпанії повідомив їм про незапланований чартерний рейс.

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Дві американські студентки отримали у літаку VIP-обслуговування, хоча купували звичайні квитки в економкласі Southwest Airlines. Це сталося внаслідок технічного збою у системі бронювання. Цей випадок став вірусним у TikTok, зібравши понад 4,8 мільйона переглядів.

Дівчата, Наталі Вулфлі та Саванна Сарджент, стверджують, що летіли пасажирським рейсом з Юти в Аризону. "У нас просто паморочилося в голові від хвилювання", — поділилася вони своїми враженнями Наталі в інтерв'ю телеканалу Fox 13.

Сюрприз чекав на мандрівниць уже під час реєстрації в аеропорту Солт-Лейк-Сіті, коли співробітник авіакомпанії повідомив їм про незапланований чартерний рейс. "Ми були страшенно збентежені й спочатку подумали, що він просто жартує, адже таке майже ніколи не трапляється", — розповіла Сарджент, згадуючи про той курйозний інцидент.

Дві американські студентки отримали у літаку VIP-обслуговування Фото: Fox10tv.com

Менеджер розвернув екран комп'ютера і показав, що на 175-місному літаку було придбано лише два квитки. Бортпровідники ставилися до пасажирок як до VIP-гостей, зокрема зверталися на ім'я, а пілоти навіть запросили їх відвідати свою кабіну.

"Найкрутішою частиною цього польоту був саме особистий зв'язок, який ми змогли встановити з екіпажем, командою та пілотом", — зазначила Вулфлі, поділившись своїми емоціями.

Для подруг, які виросли в Аризоні, але навчаються в різних закладах Юти, це був перший спільний політ. Вони відсвяткували подію тортом із пекарні Gourmandise в Солт-Лейк-Сіті, яку Сарджент традиційно відвідує перед кожним вильотом.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що літак авіакомпанії Scandinavian Airlines, який прямував до Іспанії, був змушений здійснити аварійну посадку через несподіваний інцидент. Під час обіду одна з пасажирок зіткнулася з неприємним "сюрпризом": із пакування з їжею раптом вискочила миша, яка почала бігати по салону.

Також курйозна ситуація трапилася на борту літака Boeing 777-300ER авіакомпанії United Airlines. Під час рейсу з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США) у літаку вийшов з ладу туалет, що змусило екіпаж здійснити вимушену посадку.