Женщина готовит еду в золотой кастрюле за $97 тысяч: улучшает ли это вкус блюда (фото)

В Китае существует традиция покупать позолоченные миски для новорожденных, чтобы пожелать им светлого будущего.

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Женщина из южного Китая, которая владеет двумя оптовыми ювелирными магазинами в Шуйбее, опубликовала видео, на котором ест из роскошной кастрюли из чистого золота весом 1 кг и стоимостью $97 тысяч. По ее словам, изделие было изготовлено по заказу клиента одной из местных фабрик, которой руководит ее друг. Об этом сообщает телевизионная станция Weihai.

Неназванная женщина рассказала китайским медиа, что эта кастрюля стоит 700 000 юаней. Она утверждает, что сняла это видео, чтобы продемонстрировать уникальное изделие еще до того, как его доставят заказчику. Тот, в свою очередь, дал на это разрешение.

Женщина готовит блюда в золотой кастрюле Фото: Jiupainews

Предпринимательница рассказала, что в последние месяцы бизнес на рынке Шуйбей процветает. Цены на золото продолжают стремительно расти. Некоторые прогнозируют, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем, поэтому покупает "желтый металл" как инвестицию.

Обсуждая влияние золота на вкус еды, китаянка утверждает, что золотая кастрюля имеет лучшую теплопроводность, но вкус блюд такой же, как и в обычных сосудах.

"Еще одна дикая идея богатых людей. Интересно, золото плавится на плите?" — поинтересовался один интернет-обозреватель.

Другой добавил: "Теперь даже вода, вскипяченная в кастрюле, пахнет деньгами";

"А если еда прилипнет к кастрюле? Я бы не стал чистить", — отметил третий.

Другая участница дискуссии опубликовала фотографию собственной золотой миски и палочек и в шутку попросила поделиться едой.

Продавец не знает, что клиент собирается делать с золотой кастрюлей. Однако в Китае существует традиция покупать позолоченные миски для новорожденных, чтобы пожелать им светлого будущего.

Напомним, 54-летний пенсионер, бывший хирург Джонатан Нидхэм, совершил "важнейшее открытие в своей жизни", обнаружив золотой самородок на границе Стаффордшира и Дербишира, который по форме напоминает контуры Великобритании.

Между тем судьба 40-летнего Раджа Гонды из Индии, отца семи детей, кардинально изменилась после того, как он наткнулся на бриллиант, оцененный примерно в 8 миллионов рупий (около 3,9 миллиона гривен).