Жінка готує їжу в золотій каструлі за $97 тисяч: чи покращує це смак страви (фото)

У Китаї існує традиція купувати позолочені миски для новонароджених, щоб побажати їм світлого майбутнього.

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Жінка з південного Китаю, яка володіє двома гуртовими ювелірними магазинами у Шуйбеї, опублікувала відео, на якому їсть з розкішної каструлі з чистого золота вагою 1 кг і вартістю $97 тисяч. За її словами, виріб був виготовлений на замовлення клієнта однієї з місцевих фабрик, якою керує її друг. Про це повідомляє телевізійна станція Weihai.

Неназвана жінка розповіла китайським медіа, що ця каструля коштує 700 000 юанів. Вона стверджує, що зняла це відео, аби продемонструвати унікальний виріб ще до того, як його доставлять замовнику. Той, своєю чергою, дав на це дозвіл.

Жінка готує страви у золотій каструлі Фото: Jiupainews

Підприємниця розповіла, що в останні місяці бізнес на ринку Шуйбей процвітає. Ціни на золото продовжують стрімко зростати. Дехто прогнозує, що така тенденція збережеться й надалі, тож купує "жовтий метал" як інвестицію.

Обговорюючи вплив золота на смак їжі, китаянка стверджує, що золота каструля має кращу теплопровідність, але смак страв такий самий, як і у звичайних посудинах.

"Ще одна дика ідея багатих людей. Цікаво, чи золото плавиться на плиті?" — поцікавився один інтернет-оглядач.

Інший додав: "Тепер навіть вода, закип'ячена в каструлі, пахне грошима";

"А якщо їжа прилипне до каструлі? Я б не став дерти", — зазначив третій.

Інша учасниця дискусії опублікувала фотографію власної золотої миски та паличок і жартома попросила поділитися їжею.

Продавець не знає, що клієнт збирається робити із золотою каструлею. Однак у Китаї існує традиція купувати позолочені миски для новонароджених, щоб побажати їм світлого майбутнього.

Нагадаємо, 54-річний пенсіонер, колишній хірург Джонатан Нідхем здійснив "найважливіше відкриття у своєму житті", виявивши золотий самородок на межі Стаффордширу та Дербіширу, який за формою нагадує контури Великої Британії.

Тим часом доля 40-річного Раджа Гонди з Індії, батька семи дітей, кардинально змінилася після того, як він натрапив на діамант, оцінений приблизно у 8 мільйонів рупій (близько 3,9 мільйона гривень).