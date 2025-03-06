Может быть реинкарнацией: девушка узнала себя на 116-летней картине (фото)

Райли Мэдисон Ладнер всерьез задумывается о прохождении ДНК-теста, чтобы выяснить, нет ли у нее родственных связей с женщиной на автопортрете.

Related video

Жительница штата Миссисипи, 22-летняя Райли Мэдисон Ладнер, испытала настоящий шок, обнаружив невероятное сходство с автопортретом русской художницы Зинаиды Серебряковой. Как сообщает New York Post, девушка узнала об этом от подписчиков в соцсетях.

Ладнер призналась, что раньше никогда не слышала имени Серебряковой, однако несколько подписчиков обратили ее внимание на картину "За туалетом. Автопортрет" (1909), которая находится в коллекции Третьяковской галереи. Сначала девушка отнеслась к этим сообщениям скептически, но затем решила проверить.

"Это было страшно и даже нервирующе — настолько похоже. Я подумала, что это очень интересно, потому что я сама художница. Картина выглядит такой современной, я очень удивилась, когда узнала, что ей больше 100 лет", — поделилась своими впечатлениями Ладнер.

Ее удивление усилилось, когда муж заметил, что у девушки есть точно такая же ночная рубашка, как на автопортрете Серебряковой. Вдохновившись этим, Ладнер решила воссоздать образ художницы и сфотографировалась в аналогичной позе.

Ладнер решила воссоздать образ художницы и снялась в аналогичной позе Фото: SWNS

Публикация мгновенно привлекла внимание пользователей соцсетей. Некоторые даже предположили, что Ладнер может быть реинкарнацией русской художницы. Заинтригованная этим, девушка теперь всерьез задумывается о прохождении ДНК-теста, чтобы выяснить, нет ли у нее родственных связей с Серебряковой.

"Очень интересно узнать, есть ли между нами какая-то связь, или это просто совпадение", — отметила американка.

Ранее Фокус сообщал, что семья нашла сотни редких украшений на чердаке. Коллекцию обнаружили в одном из двух старинных лакированных сундуков, традиционно предназначенных для хранения кимоно. Внутри находился полный комплект кукол и аксессуаров, украшенных узорами из золотого лака на черном фоне.

Также стало известно, что женщина обнаружила в стене то, что "было спрятано 50 лет" предыдущими хозяевами. Элеонора Уайз уже год живет в старинном доме вместе со своим женихом Ники Гузманом и сыном, купив недвижимость по выгодной цене. Здание пустовало свыше пяти лет и нуждалось в серьезном ремонте.