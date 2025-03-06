Може бути реінкарнацією: дівчина впізнала себе на 116-річній картині (фото)

Райлі Медісон Ладнер серйозно замислюється про проходження ДНК-тесту, щоб з'ясувати, чи немає у неї родинних зв'язків із жінкою на автопортреті.

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Мешканка штату Міссісіпі, 22-річна Райлі Медісон Ладнер, зазнала справжнього шоку, виявивши неймовірну схожість з автопортретом російської художниці Зінаїди Серебрякової. Як повідомляє New York Post, дівчина дізналася про це від підписників у соцмережах.

Ладнер зізналася, що раніше ніколи не чула імені Серебрякової, проте кілька підписників звернули її увагу на картину "За туалетом. Автопортрет" (1909), яка перебуває в колекції Третьяковської галереї. Спочатку дівчина поставилася до цих повідомлень скептично, але потім вирішила перевірити.

"Це було страшно і навіть нервово — настільки схоже. Я подумала, що це дуже цікаво, тому що я сама художниця. Картина виглядає такою сучасною, я дуже здивувалася, коли дізналася, що їй понад 100 років", — поділилася своїми враженнями Ладнер.

Її здивування посилилося, коли чоловік помітив, що у дівчини є точно така ж нічна сорочка, як на автопортреті Серебрякової. Надихнувшись цим, Ладнер вирішила відтворити образ художниці й сфотографувалася в аналогічній позі.

Ладнер вирішила відтворити образ художниці і знялася в аналогічній позі Фото: SWNS

Публікація миттєво привернула увагу користувачів соцмереж. Деякі навіть припустили, що Ладнер може бути реінкарнацією російської художниці. Заінтригована цим, дівчина тепер серйозно замислюється про проходження ДНК-тесту, щоб з'ясувати, чи немає у неї родинних зв'язків із Серебряковою.

"Дуже цікаво дізнатися, чи є між нами якийсь зв'язок, чи це просто збіг", — зазначила американка.

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