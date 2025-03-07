Уборщица нашла под ковром две купюры: вероятно, это была ловушка (фото)

Инцидент заинтересовал многих пользователей сети. Они начали дискутировать о вызовах и этических дилеммах, с которыми сталкиваются работники сферы обслуживания.

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20-летняя начинающая медсестра Молли, чтобы заработать себе на жизнь, вынуждена искать дополнительный доход. Она работает на нескольких работах, в частности в магазине ножей, а также убирает в частных домах. Однажды, моя пол, молодая женщина нашла под ковром две 5-долларовые купюры, но решила их не брать. Подробнее об этом случае она рассказала на одном из форумов в Reddit.

Проверка на честность

"В свободное от основной работы время я убираю несколько домов. Нашла вот это под ковром. Пожалуйста, только не говорите, что они проводят какой-то тест: если не забрать деньги, то могут подумать, что я не убирала под ковром; если взять, то скажут, что украла", — пишет автор истории.

Молли решила рассказать о деньгах владельцам жилья Фото: Reddit

Молли закончила уборку, а затем занесла найденные деньги клиентам. Так и непонятно, были ли эти деньги проверкой на честность.

Инцидент заинтересовал многих пользователей сети, они начали дискутировать о вызовах и этических дилеммах, с которыми сталкиваются работники сферы обслуживания.

Позиция читателей

"Я не могу представить, что это может быть чем-то другим, кроме как проверки", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Да, это, видимо, проверка. Если их нет дома, то напишите записку и оставьте на видном месте. Потом уже решайте, хотите ли работать на них!";

"Возможно, маленький ребенок прячет деньги. Я часто так делал в детстве", — предложил свою версию следующий пользователь.

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