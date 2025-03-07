Прибиральниця знайшла під килимом дві купюри: ймовірно, це була пастка (фото)

Інцидент зацікавив багатьох користувачів мережі. Вони почали дискутувати щодо викликів та етичних дилем, з якими стикаються працівники сфери обслуговування.

Related video

20-річна медсестра-початківець Моллі, аби заробити собі на життя, змушена шукати додатковий дохід. Вона працює на кількох роботах, зокрема в магазині ножів, а також прибирає у приватних будинках. Одного разу, миючи підлогу, молода жінка знайшла під килимом дві 5-доларові купюри, але вирішила їх не брати. Детальніше про цей випадок вона розповіла на одному з форумів у Reddit.

Перевірка на чесність

"У вільний від основної роботи час я прибираю кілька будинків. Знайшла ось це під килимом. Будь ласка, тільки не кажіть, що вони проводять якийсь тест: якщо не забрала гроші, то нібито й не прибирала під килимом; якщо взяла, то скажуть, що вкрала", – пише авторка історії.

Моллі вирішила розповісти про гроші власникам житла Фото: Reddit

Моллі закінчила прибирання, а потім занесла знайдені гроші клієнтам. Так і незрозуміло, чи були ці гроші перевіркою на чесність.

Інцидент зацікавив багатьох користувачів мережі, вони почали дискутувати щодо викликів та етичних дилем, з якими стикаються працівники сфери обслуговування.

Позиція читачів

"Я не можу уявити, що це може бути чимось іншим, окрім як перевірки", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Так, це, мабуть, перевірка. Якщо їх немає вдома, то напишіть записку і залиште на видному місці. Потім уже вирішуйте, чи хочете працювати на них!";

"Можливо, маленька дитина ховає гроші. Я часто так робив у дитинстві", — запропонував свою версію наступний користувач.

Нагадаємо, фахівчиня з оцінки коштовностей Енні Деніелс із штату Юта була приголомшена, коли отримала на експертизу рідкісну знахідку. Каблучка, яку знайшов товариш її чоловіка під час розбирання речей у щойно придбаному будинку, виявилася справжнім скарбом.

Інший випадок стався нещодавно з мешканкою Каліфорнії на ім'я Шеннон, яка придбала вінтажне пальто 1950-х років на блошиному ринку. Коли жінка перевірила кишені, її очікувало неймовірне відкриття, від якого вона ледь не розплакалась від хвилювання.