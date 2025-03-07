Мужчина позировал с акулой весом 140 кг, но она только притворялась мертвой: что было дальше

Друзья немедленно отвезли Кертиса Миллера в больницу, где ему наложили 91 шов. Британец сразу позвонил матери, которую зовут Хелен, чтобы успокоить ее.

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30-летний британец Кертис Миллер отдыхал на рыбалке в Южной Африке с тремя друзьями. На третий день путешествия мужчина поймал 140-килограммовую песчаную тигровую акулу и позировал с ней для фото, открыв рыбе пасть. Однако, как выяснилось, она только притворялась мертвой и едва не откусила обидчику руку. Об этом пишет издание Argus.

"Сначала я ничего не почувствовал. Только когда увидел кровь, то понял, насколько серьезной была травма. Это несчастный случай. Я оказался не в том месте и не в то время", — сказал Миллер после нападения, отметив, что эта досадная история не помешает ему и в дальнейшем рыбачить в океане.

Друзья немедленно отвезли пострадавшего в больницу, где ему наложили 91 шов. Британец сразу позвонил матери, Хелен Миллер, чтобы успокоить ее.

"Я потеряла сознание. Пришлось отдать телефон мужу. Я не знала, что он потерял — ногу или руку. Это был мой самый большой кошмар", — вспоминает тот случай женщина.

Акула укусила мужчину за руку Фото: Helen Miller

Миллеру повезло, что он остался цел, однако больше всего он волнуется из-за испорченной татуировки на руке.

"Он расстроился, что пришлось прервать отпуск, и переживал, что повредилась татуировка на руке", — цитируют Хелен журналисты газеты South Wales Argus.

Рыбак вернулся в Великобританию в среду, 5 марта. У него есть двое детей — 3 и 9 лет. Травма Кертиса требует дальнейшего лечения. Пока неизвестно, удастся ли спасти его любимую татуировку.

Напомним, у побережья Орландо (Флорида, США) выловили, вероятно, самую большую в мире белую акулу. Исследовательская организация Ocearch назвала этого великана "Претендентом" — его длина превышает четыре метра, а вес достигает 750 килограммов.

Кроме того, спасатели наблюдали, как большая белая акула отчаянно пыталась выбраться с мелководья. Это происшествие произошло возле боулинг-клуба на побережье Кингсклиф, недалеко от границы с Квинслендом.