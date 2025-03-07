Чоловік позував з акулою завважки 140 кг, але вона тільки прикидалася мертвою: що сталося далі

Друзі негайно відвезли Кертіса Міллера до лікарні, де йому наклали 91 шов. Британець відразу зателефонував матері, яку звуть Хелен, щоб заспокоїти її.

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30-річний британець Кертіс Міллер відпочивав на риболовлі у Південній Африці з трьома друзями. На третій день мандрівки чоловік спіймав 140-кілограмову піщану тигрову акулу й позував з нею для фото, відкривши рибині пащу. Однак, як з’ясувалося, вона тільки прикидалася мертвою й ледь не відкусила кривдникові руку. Про це пише видання Argus.

"Спочатку я нічого не відчув. Лише коли побачив кров, то зрозумів, наскільки серйозною була травма. Це нещасний випадок. Я опинився не в тому місці й не в той час", — сказав Міллер після нападу, зазначивши, що ця прикра історія не завадить йому й надалі рибалити в океані.

Друзі негайно відвезли потерпілого до лікарні, де йому наклали 91 шов. Британець відразу зателефонував матері, Хелен Міллер, щоб заспокоїти її.

"Я знепритомніла. Довелося віддати телефон чоловікові. Я не знала, що він втратив — ногу чи руку. Це був мій найбільший кошмар", — згадує той випадок жінка.

Акула вкусила чоловіка за руку Фото: Helen Miller

Міллеру пощастило, що він залишився цілим, однак найбільше він хвилюється через зіпсоване татуювання на руці.

"Він засмутився, що довелося перервати відпустку, і переживав, що пошкодилось татуювання на руці", — цитують Хелен журналісти газети South Wales Argus.

Рибалка повернувся до Великої Британії в середу, 5 березня. У нього є двоє дітей — 3 і 9 років. Травма Кертіса потребує подальшого лікування. Наразі невідомо, чи вдасться врятувати його улюблене татуювання.

Нагадаємо, біля узбережжя Орландо (Флорида, США) виловили, ймовірно, найбільшу у світі білу акулу. Дослідницька організація Ocearch назвала цього велетня "Претендентом" — його довжина перевищує чотири метри, а вага сягає 750 кілограмів.

Крім того, рятувальники спостерігали, як велика біла акула відчайдушно намагалася вибратися з мілководдя. Ця подія сталася біля боулінг-клубу на узбережжі Кінгскліф, недалеко від кордону з Квінслендом.