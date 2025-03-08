Такса приняла 12 щенков-сирот, потерявших свою мать сразу после рождения (фото)

Усилия таксы помогли осиротевшим младенцам выжить. Сейчас они чувствуют себя на удивление хорошо.

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Собака породы далматинец, которую звали Гром, умерла во время экстренного кесарева сечения, родив 14 щенков. Двое малышей, к сожалению, не выжили, однако остальным удалось спастись благодаря таксе Фрэнк, которая их усыновила и начала кормить собственным молоком.

На видео, опубликованном в TikTok в начале этой недели, названная мама лежит вверх животом, а щенки греются возле нее. Она остается спокойной, но в то же время не сводя глаз с малышей, когда те засыпают. Более того, у собачки даже появилось собственное молоко. Ее хозяин рассказал об этом в разделе комментариев.

Такса приняла щенков

"Ветеринар мне объяснил, что это может произойти, если щенки начнут дергать ее. Сейчас мы помогаем Фрэнк с дополнительным кормлением, используя бутылочку. Щенков аж 12, и они огромные", — добавляет хозяин.

Усилия таксы помогли осиротевшим младенцам выжить. Сейчас они чувствуют себя на удивление хорошо.

Такса приняла щенков далматинцев Фото: TikTok

"Завтра им исполнится две недели. Они становятся очень большими, начинают открывать глаза и появляются пятна", — утверждает хозяин.

Сама Фрэнк, кажется, не против этой ответственности. Она съедает "бесконечное количество еды" и производит много молока, что очень помогает щенкам.

Реакция зрителей

Эта трогательная история собрала более 24 тысяч просмотров, множество лайков и комментарии под видео в TikTok.

"Это прекрасно. Молодец, Фрэнк, ты хорошая девочка", — написал один зритель;

Другой добавил: "Эта собачка — настоящая героиня! Лучшая мама!";

"Фрэнк пожалеет об этом через несколько недель, когда малыши станут такими же большими, как она", — заметил еще один юзер.

Напомним, Мэнди из города Алмере, что в Нидерландах, решила проследить, что ее австралийские лабрадоры делают, когда она уходит из дома. Хозяйка не могла поверить своим глазам, когда застала питомцев, 1-летнего Тедди и 3-летнего Инди, на кухонном столе.

Другая женщина примеряла одежду в кабинке для переодевания и вдруг заметила, что она там не одна. Это видео под названием "Всегда будьте внимательны к своему окружению" быстро стало вирусным, собрав 5,4 миллиона просмотров за три дня и множество комментариев.